WEP übergibt Straßen an die Gemeinde

Die Erschließungsarbeiten sind nun vollständig ausgeführt worden. Mit der Abnahme durch die Gemeinde gehen alle erstellten Anlagen kostenfrei an Klein Offenseeth-Sparrieshoop. Die Kosten für die gesamte Erschließung, zu denen neben Straße und Entwässerungsanlagen mit Regenwasserrückhaltebecken auch die Straßenbeleuchtung und Fußwege zählen, trägt die WEP Wirtschaftsförderungsund Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH.Die WEP begann 2003 als Eigentümerin der Flächen in Abstimmung mit der Gemeinde mit der Umsetzung des 7,2 ha großen Gewerbegebietes. Das Investitionsvolumen für die Erschließung des Gebietes liegt bei weit über eineinhalb Millionen Euro. Bereits vor zwei Jahren stellte die WEP den Bau der umfangreichen Grünanlagen und das Entwässerungssystem fertig.Im Rahmen einer Abschlussbegehung mit dem WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers, dem begleitenden Ingenieurbüro Dänekamp und Partner sowie Bürgermeister Günther Korff und Uwe Sievers vom Amt Elmshorn- Land wurden die Arbeiten an der Erschließungsstraße geprüft und kleinere Nacharbeiten durch das ausführende Bauunternehmen besprochen.Zudem sehr erfreulich: Die Vermarktung lief insbesondere in den letzten Jahren sehr erfolgreich. „Das Gewerbegebiet ist speziell für die klassischen Handwerksbetriebe mit regionalem Bezug geeignet“ erläutert Schroers die Ansiedlungserfolge. Aktuell ist nur noch ein Grundstück verfügbar.Interessierte finden weitere Informationen unter www.wep.de