Mittwoch | 18.02.2015



Wer zahlt, wenn der Unternehmer krank ist? – Versicherung: Schein und Wirklichkeit.



Es gibt Gedanken, die schiebt man als Selbständiger oder Unternehmer gleich wieder weg, wenn sie einem in den Kopf kommen, zum Beispiel: „Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so richtig schwer krank werde?“ Die beruhigende Antwort „Ach, ich bin ja versichert!“ ist trügerisch. Dieses Thema hat auf jeden Fall einen zweiten Blick verdient – schließlich geht es um die Existenz.



Der Rechtsanwalt Jan-Martin Weßels ist mit seiner Kanzlei seit 2009 darauf spezialisiert, seine Mandanten bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen Versicherungen zu unterstützen – vor allem bei Berufsunfähigkeit. Sein Credo: „Wir sorgen dafür, dass Versicherte auf Augenhöhe mit ihrer Versicherung kommunizieren können und durch unser Engagement und unsere Beharrlichkeit ihr Recht bekommen.“ In seinem Vortrag wird Jan-Martin Weßels erläutern, was Unternehmer beim Thema Berufsunfähigkeit beachten müssen.



Die Risiken der Selbständigkeit zu analysieren und zu vermindern, wo immer es geht, gehört zu den zentralen Unternehmeraufgaben und spielt daher auch im revoyo-Beratungsprogramm eine Rolle. Wie revoyo Selbständige und Unternehmer unterstützen kann, erläutern wir in einem kurzen Vortrag.



Sie haben außerdem Gelegenheit, sich mit dem Referenten und den anderen Gästen auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Visitenkarten und gute Laune sind mitzubringen!





revoyo Unternehmerzukunft im Channel Hamburg

Schellerdamm 22-24

21079 Hamburg

Deutschland



Veröffentlicht am: 30.01.2015