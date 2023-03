Werte erhalten und Kosten sparen

Bad Segeberg/Hamburg (sh/hs) Die Themen Wartung und Inspektion sind wichtige Punkte für jedes Unternehmen, das sich mit einer Alarmanlage absichert. Mit MEBO Sicherheit als Partner für Sicherheitsfragen befinden sich Unternehmen in punkto Sicherheit in den besten Händen.



Damit sind Firmen gut geschützt – aber nur, wenn diese auch mit dafür Sorge tragen, dass ihr Sicherheitssystem einwandfrei funktioniert. Das wird durch regelmäßige Wartungen und Inspektionen, die speziell geschultes Fachpersonal wie die Mitarbeiter von MEBO übernehmen, sichergestellt. „Wartung und Inspektion müssen, um die sichere Funktion der Anlage zu gewährleisten, regelmäßig erfolgen. Die Inspektion sollte je nach Klasse einer Alarmanlage ein- bis viermal im Jahr durchgeführt werden und die Wartung einmal im Jahr”, erklärt Lilia Posen, Kundenberaterin bei MEBO.



Wartung leicht gemacht

„Mangelnde Wartung kann zu Fehlfunktionen der Anlage und Lücken in der Sicherheitskette führen. Komplexe technische Anlagen brauchen stets eine sorgfältige Instandhaltung. Die Folgen der Fehlfunktionen sind oft teurer als die Instandhaltung selbst. Einen Wartungsvertrag abzuschließen, bietet wesentliche Vorteile und spart Kosten”, so Lilia Posen weiter. MEBO Sicherheit bietet im Umfang von Wartungsverträgen Garantieverlängerungen, Wartungs- und Prüfarbeiten sowie einen telefonischen Notdienst, um nur einige der Vorteile aufzuzählen. „Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Wartung und Inspektion für Unternehmen zur Verfügung, vereinbaren Sie einen Termin vor Ort“, so Lilia Posen abschließend.



www.mebo.de

Tel.: 04551 9594-96230

Veröffentlicht am: 27.09.2017