Wertsteigerungen für Immobilien und Vorteile für Kommunen

Neumünster (em/mhp) Die nachhaltige Planung und Bewirtschaftung öffentlicher und privater Grünanlagen gewinnt eine immer größere Bedeutung in den Städten. Für die NordBau 2017 (13. bis 17. September, Holstenhallen Neumünster) werden deshalb unter dem Motto „Grün in die Stadt“ die Vorteile und Möglichkeiten der Begrünung präsentiert.



Beteiligt sind die Fachverbände Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau von Schleswig- Holstein und Hamburg (Galabau), der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, Haus & Grund Schleswig-Holstein, der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag sowie der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten Schleswig-Holstein. Das Besondere: Auftrageber und Auftragnehmer von städtischen Grünlagen haben die NordBau-Sonderschau gemeinsam gestaltet. Ziel ist, die Potenziale für Wersteigerungen bei Immobilien und die Mehrwerte für Städte und Gemeinden aufzuzeigen.



Konkrete Themen sind nachhaltige Planung und Bewirtschaftung von innerstädtischen Grünflächen, alternative Formen der Regenwasser- Nutzung, Baumbepflanzung in Zeiten des Klimawandels und die Begrünung von Hausfassaden. Beispielhaft wird ein realer Innenhof aus der Stadt Kiel als Kulisse aufgebaut und auf der Messe neugestaltet. Mit der anschaulichen Umsetzung vor Ort präsentieren Aussteller Ideen und Inspirationen zum Gärtnern und Begrünen in der Stadt und für die eigene Wohnumgebung.



Der Galabau-Geschäftsführer Achim Meierewert weist daraufhin, dass neben der Planung und Errichtung von Grünflächen auch die Pflege und die damit verbundenen Kosten beachtet werden müssen. Auch dafür halten die Akteure wertvolle Tipps im Rahmen der Sonderschau bereit.

Veröffentlicht am: 10.08.2017