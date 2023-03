Wertvolle Unterstützung im IT-Bereich

Schleswig-Holstein/Hamburg (ab/lr) Der zunehmende Einsatz von IT in den Arbeitsabläufen der Unternehmen, die immer kürzeren Produktlebenszyklen und das hohe Tempo bei technischen Innovationen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen.



Gerade kleine und mittlere Unternehmen verfügen häufig nicht über hinreichende finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen, um eine adäquate Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Kompetenz und -Infrastrukturen aufzubauen. Dies ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die erfahrenen eBusiness-Lotsen geben wertvolle Hilfestellungen im Bereich IT. Auf der B2B NORD können Interessierte spannende Vorträge der eBusiness- Lotsen verfolgen.



Der IT-Notfallkoffer

Dieser Vortrag findet im Impulsforum 1 statt. Von 11 bis 11.30 Uhr referiert Andreas Schmidt über die Sicherheit der Firmen-Daten. Das Thema IT-Sicherheit ist durch die aktuelle Berichterstattung in den Medien weiter stark in den Fokus einer breiten Masse von Menschen gerückt. Die zentralen Fragen lauten oft: Wie sicher sind meine Daten? Werde ich unbemerkt überwacht? Ist meine IT sicher? Wie handle ich im Falle eines Falles? Was kann ich noch tun? Für Unternehmen stellen sich diese Fragen genauso. Allerdings haben böswillige Angriffe auf die IT-Systeme oder der Diebstahl von Daten wesentlich größere Auswirkungen und können sogar existenzbedrohend für das Unternehmen sein. Große Unternehmen beschäftigen ganze Abteilungen damit, die Sicherheit der IT-Infrastruktur und der Unternehmensdaten sicherzustellen. Aber was können kleine Unternehmen mit geringem Aufwand erreichen?



Social Media Strategisch planen

Dr. Bettina Hermes hält um 14 Uhr im Impulsforum 1 ihren aufschlussreichen Vortrag. Vielen Unternehmen ist bewusst, dass das Internet einen großen Einfluss auf die Geschäftsprozesse und den Geschäftserfolg hat: Seien es Marketing und Geschäftsanbahnung, die Personalgewinnung und Weiterbildung oder auch die Reputation des eigenen Unternehmens – am Internet kommt man heutzutage nicht mehr vorbei. In diesem Zusammenhang sind auch die sozialen Medien und Netzwerke und alles, was in diesem Zusammenhang als soziale Interaktion im Internet zu verstehen ist, für Unternehmen relevant geworden. Der eBusiness-Lotse möchte mit dieser Veranstaltung einen Beitrag zur Information vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) leisten. Damit richtet sich diese Veranstaltung vor allem an die Unternehmen, die in sozialen Netzen noch wenig aktiv sind, sich aber für neue Wege und Chancen für ihren Betrieb interessieren.



Handwerk und IT als Basis

„Handwerk und IT als Basis für selbstbestimmtes Wohnen auch im Alter“, so lautet der vollständige Titel des Vortrages von Wolfram Kroker im Impulsforum 2. Eigentlich fing alles einmal mit der Fernbedienung für den Fernseher an. Sie schaffte uns Erleichterung, Entspannung und Mehrwert beim gemütlichen Fernsehabend. Wir waren digital im Wohnzimmer unterwegs. Die Technik entwickelte sich stetig weiter und auch das Bedürfnis nach häuslichem Komfort beim Kunden wuchs immer weiter. Gerade im Zuge des demografischen Wandels werden diese Entwicklungen immer wichtiger. Smart Home, Ambient Assisted Living (AAL) und vieles mehr bieten dem Handwerk die Möglichkeit am Wachstum dieser Themen aktiv mitzuwirken und ihre Chance für die Zukunft des Betriebes zu sichern.

Neben den Vorträgen in den Impulsforen stehen die eBusiness-Lotsen allen interessierten Unternehmern auch an ihrem Stand 290 im OG für Fragen oder Beratungsgespräche fachkundig zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 13.04.2015