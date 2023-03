Wie eine App das Business revolutionierte

Wie eine Idee eine ganze Branche umkrempelt, hat im Jahr 2010 die Hamburger Software Firma Intelligent Apps GmbH vorgemacht. Die vorgestellte App 1TouchTaxi, die heute myTaxi heißt, ist mittlerweile das Synonym fürs Taxifahren geworden. Die Erfolgsgeschichte von myTaxi hat die gesamte Taxi-Branche revolutioniert. Bestellte man früher via Telefon über Taxizentralen sein Taxi, war der Kunde nie sicher, wann ein Taxi vor Ort war.



Heute kann der Nutzer die Anfahrt seines bestellten Taxis auf dem Smartphone verfolgen – wie weit ist das Fahrzeug noch entfernt, wann ist es voraussichtlich vor Ort. Es geht sogar so weit, dass der persönliche Lieblingsfahrer bestellt werden kann. Abgerechnet wird ebenfalls über die bekannten Zahldienste via Smartphone. Bargeld ist auch fürs Trinkgeld nicht mehr erforderlich.



Was 2010 in Hamburg begann, ist mittlerweile in über 40 Städten in Deutschland verfügbar. Auch im Ausland geht die Erfolgsstory weiter. myTaxi ist heute Marktführer in der Branche. Fast jedes zweite Taxi fährt mit der myTaxi App. Weit über 10 Millionen Nutzer sind bei myTaxi registriert, bei weiter steigender Nachfrage. Im September 2014 erfolgte die 100 Prozentige Übernahme durch die moovel GmbH, einer Daimler AG Tochter. Damit stellt myTaxi sicher, die eigene Vision, mit der wirtschaftlichen Kraft von Daimler, zu Europas erfolgreichster Taxi-App verwirklichen zu können.



Was macht den Erfolg aus? Der Satz auf der Homepage von myTaxi „Taxi bestellen kann so simpel sein“, sagt wie es ist. Simpel! Was einfach ist, dem Teilnehmer einen schnellen Nutzen bringt, hat Erfolg. Dieser einfache simple Nutzen gilt für beide Seiten. Für den Taxinutzer genauso wie für den Taxibetreiber. Auch für den Taxibetreiber ist die Zusammenarbeit einfach.



Das funktioniert ohne lange Vertragsbindung, ohne Fixkosten und ohne Anschaffungskosten. Um die Qualität des Angebotes sicher zu stellen, gibt es die Beurteilungsfunktion in der App. Diese vollständige Transparenz hat die gesamte Branche verändert – sie bringt für Kunden und Anbieter gleichermaßen einen großen Nutzen. Die Gründer von myTaxi haben mit der App den internationalen Taximarkt in das 21. Jahrhundert geführt und neu definiert.



Warum veränderte eine App die gesamte Branche?

myTaxi zeigt eindrucksvoll, wie die Kundenmacht die Branche verändert. Es hat langjährige, intransparente und für den Kunden nicht nachvollziehbare Strukturen in der Branche transparent gemacht. Dies lässt sich an folgenden Punkten erklären:



Taxi bestellen: App öffnen, Taxi bestellen, sofortige Antwort wann ist mein bestelltes Taxi vor Ort und die Liveanfahrt auf der Karte im Smartphone sehen.



Taxi bezahlen: Die genutzte Leistung wird direkt über die Zahlfunktionen der App abgerechnet und bezahlt. Die Quittung wird sofort bereitgestellt. Das spart für beide Seiten Zeit und damit auch Geld.



Taxi bewerten: Nicht zu unterschätzen ist die Kraft der Bewertungsfunktionen in der App. Kunden beurteilen direkt nach der Fahrt ihren Taxifahrer und machen das transparent. Taxen mit guter Bewertung bekommen mehr Aufträge, schwarze Schafe haben es schwer.



Das Taxi wird direkt beim Fahrer bestellt, dadurch werden aufwendige und für den Fahrgast intransparente Taxizentralen überflüssig. Die Beziehung Kunde-Lieferant wird direkt hergestellt. Diese Transparenz hat auch für den Taxifahrer enorme Vorteile. Er macht sich unabhängig von Taxizentralen, kommt schneller an sein Geld und kann von seinen persönlichen Vorteilen direkt profitieren. Ein Gewinn für alle, für Taxikunden und für Taxifahrer.

Veröffentlicht am: 02.08.2016