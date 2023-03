Christian Thiel hat den Index geschlagen! Aber nicht irgendeinen, sondern direkt alle entscheidenden Indizes, bis hin zum „Orakel von Omaha“. Wie er zu den besten Aktien der Welt kam, erklärt er in seinem neuen Buch: Finanzratgeber und Lesegenuss in einem.



Wer sein Geld bei der Bank anlegt, weiß, dass die Zinsen nicht mal für ein schickes Essen mit der Familie reichen. Mehr noch: Wer sein Geld „risikoarm“ anlegt, fährt bei aktuellem Niedrigzins und Inflation wissentlich Verluste ein. Diese Erfahrung machte auch Christian Thiel und wendete sich vor einigen Jahren der Börse zu. Thiel ist Kleinanleger und Finanzblogger (großmutters- sparstrumpf.de) mit außerordentlichem Erfolg. Im Jahr 2015 hat er mit seinem Depot mehr als 20 Prozent Zuwachs eingefahren und damit alle maßgeblichen Indizes geschlagen. In seinem Buch zeigt er, wie er die besten Aktien der Welt gefunden hat, weshalb Anleger so oft aufs falsche Pferd setzen und wie man fatale Fehler bei der Anlage vermeidet.



Thiels Tour durch die Irrungen der Finanzwelt führen ihn zu Anlageprofis aller Art – vom Trader über den ETF-Fan bis hin zum Goldminenbesitzer. Auch die junge Erbin, die nicht weiß, wie sie ihr überraschend gewonnenes Vermögen anlegen soll, findet bei ihm Rat.



Christian Thiel

„Schatz, ich habe den Index geschlagen!“

Wie ich auszog, die besten Aktien der

Welt zu kaufen So macht Geldanlage Spaß

Veröffentlicht am: 06.07.2017