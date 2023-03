„Wie küsse ich meinen Kunden wach?“

Norderstedt (em) „Sie sind mit ihrer Kundensituation unzufrieden, weil Ihnen Bestandskunden weglaufen und neue Kunden ausbleiben?“, fragt Birgit Wieczorek. „Dann sollten Sie kreative Wege suchen, um den Mitbewerbern eine Nasenlänge voraus zu sein.“



Aber wie muss so eine Kundenansprache aussehen, um erfolgversprechend zu sein? Trainerin Birgit Wieczorek verrät hier ihre Tricks. Birgit Wieczorek: „Eine erfolgreiche Kundenansprache beginnt bei der professionellen Gestaltung der Verkaufsinstrumente. Hier ist es wichtig einen auf Ihr Unternehmen abgestimmten Gesprächsleitfäden, eine Checkliste sowie eine Präsentation ihres Unternehmens zu erarbeiten.“



Worauf sollte ein Unternehmer achten? Wieczorek weiter: „Ein wichtiger Punkt ist es dem Kunden konkrete Fragen zu stellen. Diese Fragen müssen so formuliert sein, dass Sie Ihren Kunden begeistern, ihn regelrecht wach küssen und neugierig auf mehr machen. Hierzu habe ich Checklisten für einen erfolgreichen Umgang mit Kunden entwickelt. Fordern Sie noch heute Ihre kostenlose Checkliste an und senden Sie Ihre Kontaktdaten per Mail an: post@ausbildung-ondemand. de.“ Ausbildung On Demand bietet Unternehmern auf ihre Branche und ihr Unternehmen passende Ideen um Bestandskunden zu halten und neue Kunden zu finden. „Sie erhalten diese Ideen als Checklisten, in Form von Seminaren und Workshops oder als Einzelcoaching. Und dies ist unabhängig davon, ob Sie ein kleines oder mittelständisches Unternehmen haben,“ so Birgit Wieczorek.



Ausbildung On Demand – Gezieltes Training für Ihren Erfolg!

Veröffentlicht am: 01.12.2011