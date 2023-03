Norderstedt (em) „Sind Sie auch oft unzufrieden mit Ihren Mitarbeitern und haben den Eindruck, da geht noch mehr?,“ so Birgit Wieczorek. Stadtmagazin fragt die Trainerin von Ausbildung On Demand nach ihren Tipps.



Wieczorek: „In meinen Seminaren und Coachingsitzungen stelle ich immer wieder fest, dass Unternehmer unzufrieden mit den Leistungen ihrer Mitarbeiter sind. Eine schlechtgelaunte Verkäuferin, der gerade der Fingernagel abgebrochen ist, eine Telefonistin, die mal wieder zu spät kommt, weil sie den Bus verpasst hat, oder ein Handwerker, der ständig Sachen auf der Baustelle liegen lässt. All dies hat Auswirkungen auf den Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern.“



Mitarbeiter sind von äußeren Umständen beeinflusst

Stadtmagazin: „Doch woran liegt dies?“ Wieczorek: „Mitarbeiter lassen sich nur allzu gerne von äußeren Umständen beeinflussen, was dann wiederum zu Stress führt. Stellen Sie sich auch oft die Frage, warum Sie tun, was Sie tun und was Sie davon abhält, das Leben nach Ihren Vorstellungen zu leben? Nichts passiert durch Zufall, also worauf noch warten? Aktivieren und steigern auch Sie Ihr eigenes Potential und das Ihrer Mitarbeiter.“ In ihren Seminaren erarbeitet Trainerin Birgit Wieczorek gemeinsam mit den Teilnehmern eine Strategie, um alte Verhaltens- & Denkmuster abzulegen und neue Wege zu beschreiten.



„Um Ihnen schon einmal einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was Sie so aus Ihren Mitarbeitern herausholen können, lade ich Sie zu einem kostenlosen Informationsabend ein. Seien Sie dabei, wenn es am 17. Mai zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr heißt „Wie mache ich meine Mitarbeiter fit?“ und melden Sie sich jetzt an“, rät die Trainerin, „Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!“



Veranstaltungsort:

Ausbildung On Demand, Südportal 1, (gelber Nordport Tower), 22848 Norderstedt

Anmeldungen telefonisch unter 040 - 513 22 599 oder per Mail: post@ausbildung-on-demand.de.



Veröffentlicht am: 21.04.2011