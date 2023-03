Wie viel Strom kann Ihr Dach?

Norderstedt (em) Das Potential zur Gewinnung von Solarstrom auf Gewerbeimmobilien in Deutschland ist größer als der gesamte Strombedarf. Trotz dieser Nachricht nutzen in der Metropolregion Hamburg noch sehr wenige Unternehmen die Möglichkeit zur günstigen Eigenstromversorgung.



Die Energiefachleute vom Solarteam Nord bieten eine erste kostenlose Kurz-Analyse an und legen Interessierten überzeugende Argumente dar.



Kurze-Analyse

Auf Basis dieser Kurz-Analyse wird eine erste Kosten-/Nutzenschätzung vorgenommen. Ronald Hein, Berater Gewerbe beim Solarteam Nord steht auch für einen Vor Ort-Check bereit. Terminvereinbarung unter 040 - 325 990 156.

Veröffentlicht am: 29.05.2013