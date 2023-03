Wiebke Schattschneider goes FiNUM. Private Finance AG

Stockelsdorf (em/sw) Seit kurzem geht Wiebke Schattschneider, Finanzberaterin für individuelle Geldanlage und Vermögensaufbau, neue Wege. Im Februar hat sie sich der Vermögensverwalter FiNUM. Private Finance AG, einem der führenden selbständigen Finanzdienstleistern in Deutschland, angeschlossen. Damit stellt sie für sich und ihre Kunden die Weichen für die Zukunft.



„Als Kunde werden Sie weiterhin professionell und kompetent in allen Fragen rund um das Vermögen betreut. Darüber hinaus stehe ich im engen Austausch mit dem FiNUM-Expertennetzwerk“, so Wiebke Schattschneider.



Die FiNUM. Private Finance AG ist ein bundesweit agierendes Wertpapierdienstleistungsunternehmen und bietet professionelle Finanzplanung für jeden Bereich – ob Vermögensaufbau, Vorsorge, Finanzierung oder finanzielle Nachlassberatung. Als Financial Consultant bietet Wiebke Schattschneider individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familienkapital aus einer Hand. „Für den Bau eines Hauses beauftragen Sie ja auch nur einen einzigen Baumeister, der alle Gewerke im Blick hat. Das sollte in Bezug auf Ihre Finanzen und Ihr Vermögen nicht anders sein“, so Wiebke Schattschneider abschließend.

Veröffentlicht am: 25.04.2018