21.11.2016 | 12:00 Uhr | Lange Reihe/Ecke Kirchenallee | , 20099 Hamburg



Lange Reihe/Ecke Kirchenallee (em) Auf dem queeren Weihnachtsmarkt in St. Georg stehen unter der Woche Gruppen aus der Community am Zapfhahn um für den guten Zweck Glühwein auszuschenken. Am Wochenende erwartet das Publikum ein Bühnenprogramm mit Djs und Showacts. Wer einen entspannten und etwas längeren Abend auf dem Winter Pride verbringen möchte, reserviert sich eine der drei Miethütten, die für jede Besucherzahl die richtige Größe bereit hält. Bei Gebäck, eigenem Glühwein und einer kleinen Spiritousenauswahl bietet der wohl plüschigste aller Weihnachtsmärkte die perfekte Kulisse für eine kleine Weihnachtsfeier.





Veröffentlicht am: 10.10.2016