„Wir bewegen Norddeutschland!“

Henstedt-Ulzburg (ab/mo) RTG der erste Ansprechpartner, wenn es um Transportunternehmen geht! Das Unternehmen spezialisiert sich in ganz Norddeutschland, auf die Belieferung von Lebensmitteln an Einzelhandelsketten.



„Wir verstehen uns als Dienstleister mit Schwerpunkt auf den Lebensmitteltransport sowie die Filialbelieferung“, so Geschäftsführer Karsten Rohlwing. Neben Trockenwaren werden vor allem Frischprodukte wie Obst, Gemüse, Molkereiprodukte sowie Fleisch- und Wurstwaren ausgeliefert. „Unsere Fahrzeuge verfügen über Ladebordwände zum leichteren Be- und Entladen sowie Kühlanlagen, sodass bei Frischprodukten eine temperaturgeführte Auslieferung gewährleistet ist. Jeder unserer Mitarbeiter kann eine Ausbildung auf diesem sensiblen Bereich des Transportwesens vorweisen“, erklärt Karsten Rohlwing weiter.



Das Unternehmen beliefert Filialen mit Waren, sorgt für die fachgerechte Entladung und nimmt anschließend leere Transporteinheiten mit zurück ins betreffende Zentrallager des Kunden. „Wir beliefern Kunden in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. In einigen Fällen fahren wir auch Waren nach Dänemark aus. Doch auch Gebiete die noch nicht zu unseren regulären Einschlussgebieten gehören, decken wir auf Wunsch ab“, verspricht Geschäftsführer Karsten Rohlwing.



Der Fuhrpark des Transportunternehmens umfasst 40 LKWs, darunter auch Sattel- und Tankzüge. Mit seinen 70 Mitarbeitern gewährleistet das Team von RTG Rohling Transport, dass die Fahrzeuge rund um die Uhr einsatzfähig sind. Somit wird den Auftraggebern eine schnelle Lieferung ermöglicht. „Wenn es um den präzisen, zuverlässigen und sicheren Transport von Lebensmitteln geht, sind wir der richtige Ansprechpartner“, so Karsten Rohlwing abschließend.



Foto: Carina und Karsten Rohlwing: „Seit 12 Jahren übernehmen wir die Lebensmittelbelieferung für Einzelhandelsfilialen.“

Veröffentlicht am: 23.07.2013