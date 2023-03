„Wir bieten perfekten Service“ ...

Pinneberg (jj) ... dieses Versprechen geben Carsten Dohmhardt und sein Team nicht nur, sie halten es selbstverständlich auch.



Mit einem immensen Sortiment bester, qualitativ hochwertiger weißer und brauner Ware und einer individuellen Beratung ist das Service- Paket gut geschnürt. In der 300 qm großen Ausstellung gibt es unter anderem Hausgeräte, von der Waschmaschine über den Geschirrspüler bis zum Einbaukühlschrank. Und das als Abholung oder mit perfektem Einbauservice. „Bereits seit 50 Jahren können wir unseren Kunden die beste Qualität bieten und bisher auch in schwierigen Situationen die optimale Lösung präsentieren“, weiß Geschäftsführer Carsten Dohmhardt. Auch komplette Küchenprogramme und die Installation von Satellitenschüsseln zählen zu ihrem Angebot.



„Wir haben zahlreiche Küchenideen in petto. Natürlich auch für besonders kleine Räumlichkeiten wie etwa eine kleine Teeküche in Geschäftsräumen“, so Dohmhardt. „Außerdem bieten wir unseren Kunden die Vernetzung und Inbetriebnahme von Fernsehern, falls gewünscht, mit Zugriff auf eine Festplatte oder NAS Server. Da ist die richtige Bild- und Soundübertragung garantiert.“ Das fünfköpfige Team ist bereit für die kommenden Herausforderungen und kennt seine Stärken. Nicht nur deshalb garantieren sie perfekten Service und die besten Preise.

Veröffentlicht am: 29.03.2012