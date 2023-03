„Wir blicken mit Freude in die Zukunft “

Uetersen (ml) Auch Apotheken sehen sich heute einem verstärkten Wettbewerb gegenüber gestellt. Seien es neue Ketten mit Ausrichtung auf einen gewissen Preiswettbewerb oder aber pharmazeutische Billigangebote im Internet. Dass man sich trotz dieser Konkurrenzsituation erfolgreich behaupten kann, beweist die Engel Apotheke seit vielen Jahren.



Woher der für eine Apotheke recht ausgefallene Name kommt, läßt sich heute nicht mehr genau feststellen, allerdings ist das Gründungsjahr mit 1948 eindeutig belegt. Jörg Salveter, der heutige Inhaber, hat die Engel Apotheke 1994 übernommen und den blauen Himmel, der dem Kunden sofort auffällt, von einem Maler an der Decke des Geschäftes mit beeindruckenden Farben gestalten lassen. Der Fachapotheker für Offizinpharmazie beschäftigt heute neun Mitarbeiterinnen und hat immer ein großes Engagement darauf gelegt, sich mit eigenen Angebots- Schwerpunkten einen besonderen Namen zu machen. Besonders hervorheben kann man in diesem Zusammenhang den Bereich Homöopathie. Hier findet sich in der Engel Apotheke eine außergewöhnlich große Auswahl an Produkten. Stolz ist Jörg Salveter auf die Zertifizierung für bestimmte Krankenkassen für diese Heilmittel. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Wellness und Sport, Tierarzneimittel oder auch das Angebot für Umweltanalysen. Hier arbeitet die Engel Apotheke mit einem Labor zusammen, das für diese Analysen hervorragend qualifiziert ist.



„Wir lassen unsere Kunden auch im Krankheitsfall nicht allein, sondern bieten aus diesem Grund auch einen kostenlosen Lieferservice. Wer das Haus nicht verlassen kann, erhält von uns die gewünschten oder auch ärztlich verschriebenen Medikamente direkt ins Haus – in der Regel noch am Tag der Bestellung“, betont Jörg Salveter ganz selbstverständlich. Aber damit nicht genug. Als ob dies nicht schon genug Besonderheiten sind, freut sich der Apotheker auf ein ganz neues Angebot, das er in Kürze seinen Kunden bieten kann. Mit Hochdruck arbeitet man im Moment an der Umsetzung einer weiteren Neuerung. „Wir werden eine Phytotek-Kompetenz- Apotheke für pflanzliche Therapie. Darunter versteht man ein umfangreiches und gesondert dargestelltes Angebot an pflanzlichen Wirkstoffen, die wir für wirkungsvoll halten – unabhängig vom Anbieter“, ergänzt der sympatische Apotheker nicht ohne Stolz. Bei so viel Engagement glaubt man Jörg Salveter gerne, wenn er sagt: „Wir haben vor der Internet-Konkurrenz keine Angst. Wir blicken mit großer Freude in die Zukunft.“



Foto: Jörg Salveter, von der Engel Apotheke, liegt die Gesundheit seiner Kunden sehr am Herzen.

Veröffentlicht am: 25.07.2012