„Wir bringen die Welt zusammen“

Hamburg (jj/lr) 36.000.000 Wörter, also beinahe 50 Bibeln werden von der tolingo GmbH jährlich übersetzt. 2008 als Start-up gegründet, konnte die Übersetzungsagentur mit Sitz in Hamburg-Altona den Jahresumsatz jährlich verdreifachen und das Übersetzungsvolumen gleichzeitig verzehnfachen.



50 Mitarbeiter koordinieren aus dem Office in der Planckstraße die Übersetzungsprozesse in Zusammenarbeit mit weltweit über 6.000 freien Übersetzern.



Schnell, preiswert und professionell

Das Erfolgsgeheimnis der tolingo GmbH ist ganz klar die Einfachheit. Über den Webshop www.tolingo.com können Kunden Fachübersetzungen in 220 Sprachkombinationen in nur drei Schritten bestellen – ohne Bürokratie, ohne Papierkram und ohne lange Wartezeiten. Die Übersetzungsagentur kombiniert seine eigene Software und neue Sprachtechnologien mit persönlichem Service und hoher Qualität mit TÜV Süd Zertifizierung. So wird schnell, preiswert und professionell übersetzt. Auf einem Markt – mit etwa 30 Milliarden Euro Umsatz weltweit, rund zehn Milliarden Euro europaweit und knapp einer Milliarde Euro deutschlandweit – selbst einen Umsatz im siebenstelligen Bereich zu erzielen, zeugt von Erfolg und Qualität. Das verspricht auch die TÜV Süd Zertifizierung nach dem europäischen Standard für Übersetzungsdienstleistungen (DIN EN 15038:2006) sowie die Registrierung bei TÜV Rheinland DIN CERTCO mit der Nummer 7U256. Beide erhielt tolingo bereits im September 2011.



Die Übersetzer hinter tolingo

Weltweit arbeiten mehr als 6.000 zertifizierte Fachübersetzer in über 30 Ländern für tolingo. Neben ihrer akademischen Ausbildung verfügen sie über mehrjährige Praxiserfahrung in ihrem Fachbereich wie zum Beispiel Medizintechnik, Patentrecht oder Marketing. Die tolingo Fachübersetzer übersetzen ausschließlich innerhalb ihres Spezialgebietes und nur in ihre Muttersprache. Vor ihrer Zulassung für die Übersetzungsagentur durchlaufen sie ein anspruchsvolles Bewertungsverfahren. Das Vier-Augen-Korrektur-System gewährleistet Fehlerlosigkeit und eine hohe Qualität der Texte. Die effizienten Prozessabläufe bei tolingo sowie die unterschiedlichen Lohnniveaus in den Ländern, in denen die Übersetzer arbeiten, ermöglichen Preisvorteile zum Branchendurchschnitt von bis zu 40 Prozent. Diese reicht das Unternehmen an seine Kunden weiter.



Der Übersetzungsprozess

„Traditionelle Übersetzungsbüros waren gestern“, erklärt Hanno von der Decken, Gründer und Geschäftsführer von tolingo. Texte können auf der Webseite kinderleicht zum Übersetzen hochgeladen werden. Der Kunde gibt direkt einige Details zu seinem Auftrag an und erhält innerhalb von Sekunden den verbindlichen Kostenvoranschlag sowie die voraussichtliche Lieferzeit seiner Übersetzung. Je nach Sprachkombination und Fachkategorie findet das Unternehmen direkt einen Übersetzer für seinen Kunden. Das tolingo Prinzip ist sicher: Nur die besten Übersetzer sehen den Auftrag. Und: Der Kunde sieht in seinem Profil jederzeit den Status seiner Übersetzung.



Was Kunden schätzen

Das Merkmal der Schnelligkeit: Lange Wartezeiten auf Kostenvoranschläge gibt es nicht. Über den Preiskalkulator erhält der Kunde sekundenschnell eine verbindliche Preiszusage sowie den Liefertermin. Garantie einer ausgezeichneten Qualität der Texte: Ausschließlich zertifizierte Fachübersetzer arbeiten für tolingo. In einem komplexen Bewerbungsprozess qualifizieren sie sich und werden auch danach ständig neu bewertet. Der Kunde erhält somit seinen Text immer in höchster Qualität. Preisgünstig: Komplizierte Abstimmungen sind bei tolingo überflüssig. Durch die innovative Technik sparen die Kunden nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Sicherheit hat einen hohen Stellenwert: alle Daten werden durch SSL-Verschlüsselungen geschützt. Der Kundenbereich erfordert ein Passwort und die Übersetzer sowie Mitarbeiter unterschreiben eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Fremde können den Text nicht einsehen.



Die Technik der Website

Hinter der Internetseite steckt mehr, als dem Besucher ersichtlich ist. Das gesamte tolingo System besteht aus insgesamt drei Bausteinen, die über Schnittstellen miteinander verbunden sind. Der erste Baustein ist der tolingo Webshop: Über die Webseite kann der Kunde die Übersetzungsdienstleistung einkaufen. Der zu übersetzende Text wird direkt über den Upload eingestellt. Nach der Übersetzung erhält der Kunde den Text wieder im Ausgangsformat zurück. Den zweiten Baustein bildet der webbasierte Übersetzerbereich. Die Übersetzer können sich dort einloggen, Aufträge annehmen und bearbeiten sowie auf vergangene Projekte und ihre Rechnungen zugreifen. Der dritte Baustein des tolingo Systems ist die ebenfalls webbasierte Administrations- Software. Darüber steuern die Mitarbeiter der Übersetzungsagentur die Qualitätskontrolle, die Abrechnung der Übersetzungen und sonstige administrative Aufgaben.

Veröffentlicht am: 24.07.2014