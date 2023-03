Quickborn (lr) Aus jedem Teil einen Blickfang machen. Dies ist wahrscheinlich nur einer der Gründe, warum sich Marco Maurischat, Geschäftsführer von Pulverbeschichtungen Nord GmbH, dazu entschloss, sein Unternehmen zu gründen.



„1984 gegründet, beschäftigt sich unser Unternehmen seit nunmehr fast 30 Jahren mit der farblichen Gestaltung von Oberflächen“, erklärt Marco Maurischat. Im Laufe der letzten Jahre wurde das Unternehmen durch eine Pulverbeschichtungsanlage und das Angebot der Ceramic Hochtemperatur Beschichtung, zum Beispiel für Auspuffkrümmer und Schalldämpfer, erweitert.



„Im Juni 2007 haben wir eine zweite Pulverbeschichtungsanlage in Betrieb genommen. Dies ermöglicht uns noch schneller und flexibler auf Kundenwünsche einzugehen“, so Maurischat weiter. Die zehn Mitarbeiter stellen sich immer wieder neuen Herausforderungen und so können neben Kleinteilen und Serien auch Teilegewichte bis 500 Kg beschichtet werden. Es stehen zwei Öfen für Teilelängen von bis zu 5,70 Metern bereit. „Wir können außerdem über 500 verschiedene Farbtöne mischen. Somit ist für jeden genau das Richtige dabei. Ob Einzelteile, Großserien oder exklusive Fahrzeuglackierung, wir bringen Farbe auf Ihre Produkte“, verrät Marco Maurischat abschließend.



Foto: Für Marco Maurischat und sein Team steht fest – geht nicht, gibt es nicht! Da bekommt jeder, was er braucht.

Veröffentlicht am: 05.11.2012