„Wir bündeln unsere Kräfte“

Henstedt-Ulzburg (em/mp) Seit dem 1. Juli 2012 wird das Team der D.+D. Display + Druck GmbH durch Norbert Krebs von NK Werbemittel verstärkt. „Mit „Display und Druck“ habe ich einen großartigen Partner gefunden“, erklärt Norbert Krebs.



D.+D. ist seit über 30 Jahren der Ansprechpartner für individuelle Displays, Werbemittel und Faltschachteln. Norbert Krebs wird in den Bereich der Werbemittel seine langjährige Erfahrung einbringen. „Wir ergänzen uns hervorragend“, erzählt Dirk Beyer-Rogée. „Gemeinsam bündeln wir unsere Kräfte zum Wohle der Kunden. So werden diese von einem noch besseren Service profitieren können.“ Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der ersten Idee bis hin zu den fertigen Produkten immer kompetent und individuell.



Von Visitenkarten bis hochwertigen Schreibsets

„Wir stellen uns auf den persönlichen Bedarf ein, denn jeder Kunde und jedes Unternehmen ist anders“, wissen die beiden Werbeexperten. Egal, ob Unternehmen aus Industrie, Handel und Gewerbe oder auch Kommunen, Städte, Gemeinden, kirchliche Einrichtungen, Schulen oder Vereine, hier erhält jeder die zu seinem Bedarf, Etat und Werbeziel passende Lösung. Norbert Krebs: „Werbemittel sind sehr kreativ. Wir bieten von Visitenkarten über Werbegeschenke, süße Werbung, Kalender und Notizbücher, textile Werbung, Präsentationsmittel bis hin zu Vereins- und Festzubehör alles aus einer Hand. Gerne stehen wir bei der Auswahl beratend zur Seite.“



Textile Werbung gewinnt an Bedeutung

Gerade die textile Werbung wird vermehrt von den Kunden angefragt. Auch hier bietet die D.+D. Display + Druck GmbH ein breitgefächertes Angebot, das von Businesskleidung über bügelfreie Hemden bis hin zu Caps, Outdoorjacken, und Sicherheitswesten reicht. Auf Laufveranstaltungen und Radrennen sieht man zudem vermehrt Sport-Funktions- Kleidung mit Werbeanbringung. „Natürlich übernehmen wir auch die Veredelung der Textilien mit Druck, Stick und Lasergravur für unsere Kunden“, betont Dirk Beyer-Rogée.



Lange im Gespräch bleiben

„Besonders große Wertschätzung und damit langfristige Beachtung finden personalisierte Geschenke wie Kalender, Tassen und Kugelschreiber. Gerne beraten wir Sie ausführlich über die verschiedenen Möglichkeiten“, berichtet Norbert Krebs. Hochwertige Präsente wie Schreibsets, Gebrauchs- und Prämienartikel runden das vielseitige Sortiment von der D.+D. Display + Druck GmbH ab. Weitere Informationen zu den Produkten erhalten Interessierte unter www.display-druck.de sowie direkt vor Ort, Suhlenkamp 4, 24558 Henstedt- Ulzburg oder telefonisch unter 04193 / 88 92 60.



Foto: Norbert Krebs und Dirk Beyer-Rogée wollen ihre Stärken zum Wohle der Kunden verbinden und damit den Service noch besser machen.

Veröffentlicht am: 26.07.2012