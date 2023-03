„Wir denken an alles“

Ruhwinkel-Bockhorn (sw) Mit den köstlichen Catering-Angeboten der „Küchenperle“ wird jede Firmenfeier garantiert ein voller Erfolg.



Die große Auswahl an ausgefallenem Finger Food sorgt bei jedem Empfang und jeder Präsentation für gute Stimmung. Das vielfältige Angebot der „Küchenperle“ wird immer genau auf den Anlass der Veranstaltung abgestimmt und entspricht somit den speziellen Bedürfnissen der Kunden.



Begeisterte Kunden



Die Zufriedenheit der Gäste hat bei der „Küchenperle“ höchste Priorität. Daher tut das Team rund um Inhaberin Britta Müller alles, um die Kunden zu entlasten. Die „Küchenperle“ kümmert sich um alles, von einer liebevollen Dekoration über die Ausstattung bis hin zu Besteck, Tellern und anderem Zubehör und liefert zu jeder gewünschten Location. Für jedes Fest und jedes Budget bietet das Unternehmen optimalen Service und hohe Qualität.



So wird die Festlichkeit oder der Empfang garantiert zu einem tollen Ereignis, ohne für die Betreiber in viel Arbeit auszuarten.



Veröffentlicht am: 21.03.2011