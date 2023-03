„Wir finden Ihren Mitarbeiter (m/w)“

Norderstedt (sw/lr) Die CARSTEN PÄHLKE Personalmanagement GmbH ist der regionale Spezialist für Personalvermittlung! Die Spezialisten verfügen in allen Bereichen der Personalvermittlung, Personalplanung und -beratung über langjährige Erfahrungen auf dem norddeutschen Arbeitsmarkt und können so optimal auf den aktuellen Bedarf reagieren.



„Unser Team legt großen Wert auf die persönliche Betreuung, umfassende Beratung und ein individuell zugeschnittenes Angebot. Wir unterstützen unsere Kandidaten bei ihrer Karriereplanung und bieten ganzheitliche Bewerbercoachings an“, so Geschäftsführer Carsten Pählke. Seit 2008 baute er erfolgreich ein eigenes Personaldienstleistungsunternehmen in Hamburg auf und verfügt mittlerweile über mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung in der Personalvermittlung. Mit diesem Erfahrungsschatz möchten er und sein Team als verlässliche Partner für Kunden, Bewerber und Kooperationspartner tätig sein.



Bedarfsgerechte und flexible Lösungen

„Ihr Vorteil ist unsere speziell auf Sie ausgerichtete Dienstleistung wenn Sie eine Fachkraft, eine Führungskraft oder einen Spezialisten suchen“, so Carsten Pählke weiter. „Sie sparen Zeit und Geld und kümmern sich um Ihr Kerngeschäft. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel! Wir unterstützen Sie gerne mit einer persönlichen Beratung, die individuell auf Ihre unternehmerischen Bedürfnisse eingeht. So passend wie möglich auf Sie einzugehen, wie es vielen größeren Dienstleistern heute nicht mehr möglich ist, ist für die CARSTEN PÄHLKE Personalmanagement GmbH eine grundlegende Selbstverständlichkeit. Kleineren und mittleren Unternehmungen und Handwerksbetrieben bieten wir besondere Modelle der Personalvermittlung an.“



„Wir finden individuelle Lösungen“

Die Schwerpunkte der CARSTEN PÄHLKE Personalmanagement GmbH sind Personalvermittlung, Personalvermittlung aus Arbeitnehmerüberlassung heraus, Personalberatung sowie Bewerbercoaching. „Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer strategischen Personalplanung, Beratung für schwierige Mitarbeitergespräche, Sie planen einen Mitarbeiter mit einer Behinderung einzustellen oder brauchen Unterstützung bei der Suche nach Auszubildenden? Sprechen Sie uns an! Wir finden mit Ihnen gemeinsam einen Weg. Gerne besprechen wir mit Ihnen individuelle Lösungen“, so Carsten Pählke abschließend.

Veröffentlicht am: 29.05.2013