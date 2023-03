„Wir führen Unternehmer zusammen!“

Hamburg (fg/kv) Die Besucher der B2B NORD können sich bereits jetzt auf ein hochwertiges und spannendes Rahmenprogramm am 13. November in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen freuen. Neben vielfältigen Netzwerkmöglichkeiten können Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter Ideen, Techniken und Motivationshilfen für das eigene Handeln im Unternehmen oder auch den Umgang mit Mitarbeitern aus den Impulsvorträgen mitnehmen.



Foto: Auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse treffen sich Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheider.

Veröffentlicht am: 16.07.2014