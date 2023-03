„Wir gehen mit der Zeit und der Technik!“

Uetersen (ls/lm) Die Trend Beschriftung + Werbetechnik GmbH ist der ideale Ansprechpartner, wenn sich Firmen erfolgreich präsentieren wollen. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, traf sich das Wirtschaftsmagazin mit Monique Klawa. Sie ist Geschäftsführerin der Trend Beschriftung + Werbetechnik GmbH.



Frau Klawa, wieviele Mitarbeiter gehören Ihrem Team an?

Insgesamt verfügen wir über sieben Mitarbeiter, die uns tatkräftig unter die Arme greifen.



Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen. Wie heben Sie sich im Vergleich zu anderen ab?

Wir sind ein junges Unternehmen in zweiter Generation. „Für Ihre Werbung das Beste“ – an diesem Anspruch möchten wir uns messen lassen, wenn es darum geht Ihre Marke, Ihr Unternehmen oder Ihr Produkt erfolgreich zu präsentieren. Gerade weil wir wissen, dass Sie Schilder, Beschriftungen und Digitaldrucke heute beinahe an jeder Ecke bekommen, denken wir weiter. Bei uns bekommen Sie alles was das werbende Herz begehrt, sozusagen den Fullservice – vom Tischaufsteller bis zum großformatigen Digitaldruck. Das Besondere ist auch, dass wir seit Dezember 2012 einen Digitaldirektdrucker bei uns im Hause haben, den einzigen seiner Bauart im Umkreis von etwa 300 Kilometern. Mit diesem Drukker können wir direkt auf starre Materialien, sprich: PVC-Platten, Holz, Alu und sogar Glas drucken. Das besondere für uns ist hierbei der persönliche Kontakt zum Kunden. Vor Ort zum Aufmaß und zur Besprechung unterstützen wir den Kunden genauso wie hier bei uns im Hause. Wir finden für Sie individuelle Lösungen. Dafür sorgt auch unsere Mitgliedschaft im werbeland- Verband. In diesem sind über 300 Werbetechniker-Kollegen vertreten, das heißt wir arbeiten alle im gleichen Stil und der Kunde bezahlt in München zum Beispiel nur den Ortstarif ohne die teure Anfahrt.



Merken Sie die Auswirkungen des Internets in Ihrer Branche?

Nein, weil uns der direkte Kontakt zum Kunden wichtig ist und das schätzen diese sehr.



Wie machen Sie auf Ihr Unternehmen aufmerksam?

Wir betreiben kaum Eigenwerbung, sondern stehen eher zu dem Motto: tue Gutes und sprich darüber.



Welches ist die Zielgruppe für Ihre Leistungen und welche Kundengruppen möchten Sie damit ansprechen?

Im Grunde alle, die Werbung benötigen. Das kann die Freizeitkicker- Gruppe sein, die neue Trikots mit Veredelungen benötigen, Handwerker, die ihre Fahrzeuge beschriften möchten und dazu auch noch Schilder und Beschriftung für Baustellenbanner benötigen sowie der Fuhrparkleiter, der wünscht seine Fahrzeuge im Leasing-Modus zu beschriften. Aber auch Architektenbüros gehören zu unseren Kunden, die zum Beispiel für ihren Neubau Innenbeschilderung oder Fassadenwerbung benötigen und last but not least der Privatkunde, der gerne eine Hausnummer zum Kleben wünscht. Erzählen Sie mir bitte etwas von der Gründungsgeschichte des Unternehmens. Meinem Vater hat das Unternehmen im Jahre 1980 gegründet. 1984 schafften wir uns den ersten Schneidplotter an. Vier Jahre später wurde es dann im alten Gebäude zu eng und es folgte der Umzug in größere Räumlichkeiten. Im Jahr 1990 gab es für die Firma ein größeren Schneidplotter mit Fräs- und Graviereinrichtung, der uns viel Arbeit erleichterte. Genau zwei Jahre danach verfügten wir über eine eigene Siebdruckerei und es stand wieder ein Umzug vor der Tür und wir zogen im Jahr 1994 in unser heutiges Gebäude. Die erste Auszubildende stellten wir 1997 ein. Danach investierten wir in einen ersten Digitaldrucker. 2001 traten wir als Mitglied dem werbeland-Verband bei. Nur ein Jahr später gab es in unserem Unternehmen einen Wechsel der Geschäftsleitung, die ich übernahm. 2009 kam die zweite Auszubildende im Lehrberuf Schilder- und Lichtreklameherstellerin in unseren Betrieb. Im Juni 2012 schaffte sie es zweite Landessiegerin zu werden, was uns als Ausbildungsbetrieb sehr stolz macht.



Wenn Sie auf die Jahre Ihrer Geschäftstätigkeit zurückschauen, gibt es da etwas, das Sie gerne anders gemacht hätten?

Nein, was das betrifft bin ich den richtigen Weg gegangen.



Wie sehen Sie der Zukunft entgegen?

Mit der Hoffnung, dass alle meine Mitarbeiter gesund bleiben und wir gemeinsam weiter an der Erfolgsgeschichte der Firma TREND-Werbetechnik arbeiten, sehe ich der Zukunft positiv entgegen.



Lieben Sie Ihre Arbeit?

Klar, meine Arbeit liegt mir sehr am Herzen und es macht mir Spaß individuelle Lösungen für den Kunden zu finden.



Und nun abschließend die letzte Frage: Würden Sie den Lesern Ihren persönlichen Wunsch mitteilen?

Ich wünsche allen Lesern viel Gesundheit und mögen all ihre Wünsche in Erfüllung gehen.



Foto: Monique Klawa liebt ihre Arbeit und den Kontakt zu den Kunden.

Veröffentlicht am: 30.05.2013