„Wir haben die passende Lösung!“

Elmshorn (jj) Damit IT funktioniert! Jährlich gehen allein in Deutschland rund vier Milliarden Euro Umsatz durch IT-Ausfälle verloren. Backauf Computer hat sich dazu verschrieben, diese Ausfälle nicht nur zu mindern, sondern zu verhindern.



„Dank unseren Dienstleistungen halten wir technische Schwierigkeiten schwindend gering“, erklärt Dipl. Ing. Stefan Backauf, der seit rund 25 Jahren mit 35 Mitarbeitern in der Region verwurzelt ist. Alles für die perfekte Leistung! Bei Backauf Computer gibt es neben allerlei unerlässlichen Hardund Softwareangeboten auch Sicherheits- und IT-Lösungen für kleine und größere Unternehmen. Selbstverständlich stets inklusive der passenden Beratung, gerne auch vor Ort.



„Wir legen größten Wert auf Service. Wir machen gemeinsam mit unseren Kunden passgenaue Planungen. Auch die fachmännische Installation und erste Inbetriebnahme beim Kunden gehören zu unseren Aufgaben. Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für unsere Kunden der passende Ansprechpartner. Gerne stehen wir zu allem Technischen mit Rat und Tat zur Seite“, verspricht Stefan Backauf. Drei besonders erwähnenswerte Leistungen sind das Proaktive Server Management, die Proaktive Backup Überwachung und das Proaktive Desktop-Client Management.



Als Herzstück eines eigenen Netzwerkes bedarf der Server besonderer Pflege und Beachtung. Deshalb werden diese von Backauf auch ferngewartet, auf Viren geprüft und mindestens einmal täglich Überprüft. „Kunden erhalten monatlich einen detailierten Bericht, verständlich – statt technisch kompliziert – verfasst. Zudem bekommen wir bereits Hinweise auf mögliche, zukünftige Fehler, bevor diese auftreten. Das erlaubt uns, die Ursache zu klären und eine Behebung in Angriff zu nehmen, bevor der Kunde einen technischen Ausfall und somit Umsatzverlust erleidet. Unser Proaktives Server Management, die Proaktive Backup Überwachung und das Proaktive Desktop-Client Management sind als Basic-, Standard- und Premium-Paket erhältlich. Unterschiede liegen unter anderem in der Häufigkeit einiger Sicherheitsabfragen, aber auch in der Alarmierungsart und der Reaktionszeit bei Problemen. Zudem stehen manche Serviceleistungen nicht zur Verfügung. Nichtsdestotrotz ist bereits das Basic-Paket sehr hilfreich und überaus empfehlenswert.“ Neugierige können direkt eine telefonische Terminvereinbarung vornehmen. Natürlich halten die Experten auch attraktive Finanzierungslösungen bereit.



Foto: Bei Backauf Computer gibt es keine Standardlösungen. Individualität und der größtmögliche Nutzen stehen auf der Tagesordnung ganz oben.

Veröffentlicht am: 03.07.2012