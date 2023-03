„Wir haben ein Laster und das sind Laster!“

Kisdorf (sw/kv) Das Unternehmen Haueis Truck GmbH hat sich auf die Reparatur und Pflege von Nutzfahrzeugen spezialisiert und bietet eine Rund-um-Versorgung für Ihren gesamten Fuhrpark. Ob Instandsetzungen, Wartungen sowie gesetzliche Prüfungen für Wohnmobil, Transporter, LKW, Zugmaschine Anhänger, Auflieger, Ladebordwände – das hochqualifizierte Personal bietet ein umfangreiches Leistungsportfolio zur Betreuung des gesamten Fuhrparks.



2,8 Tonnen oder sogar bis 40 Tonnen: In der hierfür extra ausgestatteten Werkstatt von Haueis Truck ist der komplette Fuhrpark rundum gut versorgt. Auch das entsprechende Leistungsportfolio kann sich sehen lassen:

• Instandsetzungen aller Art

• Wartungen und gesetzliche Prüfungen

• Diagnosearbeiten und Fehlerbehebung mit moderner Diagnosetechnik vom Hersteller

• Wohnmobile, Transporter, LKW, Zugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Ladebordwände u.v.m.



Marken-Kompetenz

Haueis Truck ist nicht nur IVECO Vertragswerkstatt, sondern auch Meiller Vertragspartner und bietet ebenfalls einen Service für Langendorf, Carnehl, Knorr, WABCO und einen HMF-Kranservice. Darüber hinaus ist Haueis Truck spezialisiert auf die Marken Mercedes Benz, Mitsubishi Fuso und MAN.“ Besonders die IVECO Leistungspalette überzeugt mit einem umfangreichen Service:

• Reparaturen und Wartungen

• Durchführung und Abwicklung von Garantiearbeiten an Nutzfahrzeugen

• Bearbeitung von Wartungs- und Reparaturverträgen



Fahrzeugbau

„Gerne führen wir auch kundenspezifische Auf- und Umbauten an Ihren Fahrzeugen durch“, so Geschäftsführer Frank-Michael Seftel. Dazu gehören neben der Verlängerung bzw. Verkürzung des Rahmens auch das Versetzen oder Einbau von Tanks, Werkzeugkisten bis hin zum Aufbau/Umbau von Abrollkippern, Wechselbrücken, Krane sowie den Auf- und Umbau von Hydraulikanlagen. Des Weiteren können wir auch die typischen Verschleißböden (Holz, Hardox, Stahl und Alu) instandsetzen oder direkt austauschen.



Geringe Standzeiten

„Damit Sie nicht lange auf die Reparatur Ihres Fahrzeuges warten müssen, bieten wir durch die Flexibilität und Kompetenz des Teams eine umfangreiche Lagerhaltung und eine schnelle Beschaffung von Ersatzteilen, um Standzeiten zu vermeiden. Sollten Ersatzteile einmal nicht vorrätig sein, können wir diese zum nächsten Tag beschaffen. Gern bieten wir Ihnen dazu auch einen Lieferservice“, erklärt zweiter Geschäftsführer Uwe Halemeier.



Langjährige Erfahrung

„Wir sind stolz, auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen zu können und können somit auch ältere Fahrzeuge gut versorgen. Natürlich sorgen wir auch dafür, dass unsere Mitarbeiter stets durch regelmäßige Lehrgänge immer auf dem neuesten Stand der Technik sind und weiterqualifiziert werden. Die 30-jährige Tradition am Standort Kisdorf wollen wir weiterführen, das Leistungsportfolio abrunden und uns auch mit neuen Mitarbeitern verstärken.“



Neben Wartungs- und Reparaturarbeiten von Nutz- und Sonderfahrzeugen umfasst das Leistungsangebot von Haueis Truck auch den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen über IVECO Hamburg und Behrmann Automobile in Norderstedt.



Foto: Das kompetente Team von Haueis Truck findet für jedes Anliegen die passende Lösung.

Veröffentlicht am: 10.09.2019