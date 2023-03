„Wir haben einen schönen Beruf!“

Uetersen (sw) In ihrer nunmehr 93-jährigen Geschichte hat sich die Riewesell GmbH aus Uetersen einen guten Namen innerhalb ihrer Kundschaft erarbeitet. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit Geschäftsführer Heino Riewesell zu einem Gespräch über das vielseitige Unternehmen.



Herr Riewesell, wie kam es zur Gründung Ihres Traditionsunternehmens?

Unser Unternehmen besteht seit 1920. Es wurde von meinem Großvater Wilhelm Riewesell gegründet und von meinem Vater Otto Riewesell fortgeführt. Von ihm übernahm ich 1995 den Familienbetrieb. Wir waren von Anfang an ein Mischbetrieb, da früher die selben Lacke für Fahrzeuge wie zum Beispiel Kutschen sowie Fenster und Türen verwendet wurden. Heutzutage sind dies natürlich völlig unterschiedliche Berufszweige. In unserem Unternehmen beschäftigen wir heute circa 90 Mitarbeiter in den Berufen des Fahrzeuglackierers, des Malers und des Lackierers.



Beschäftigen Sie auch Auszubildende in Ihrem Unternehmen?

Ja, wir legen sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung im eigenen Betrieb. Wir beschäftigen insgesamt 16 Auszubildende, davon vier im Autobereich und zwölf als Maler und Lackierer. Bis jetzt haben wir einen stetig guten Zuspruch und es sind immer wieder gute Bewerber dabei.



Sie bieten Ihren Kunden alles aus einer Hand. Welche Bereiche umfasst Ihr Leistungsspektrum?

Auf Wunsch koordinieren und erledigen wir als zentraler Ansprechpartner alle für Renovierungen und Ausbauten erforderlichen Handwerksleistungen. Wir arbeiten mit bewährten Betrieben aus allen Handwerksbereichen zusammen, sodass Sie sich als Auftraggeber nur mit uns in Verbindung zu setzen brauchen. Wir bieten alle Arbeiten aus den Bereichen eines Maurers, Tischlers, Trocken- und Gerüstbauers sowie eines Fußbodenverlegers, alles unter einem Dach. Dazu gehören zum Beispiel Maler- und Tapezierarbeiten, Raumgestaltung, Fassadenanstrich, Vollwärmeschutz, Gerüstbau, Fahrzeug-, Industrie- und Möbellackierung sowie Beschriftung und vieles mehr. Der Bereich der Fahrzeuglackierung ist unserer zweiter Schwerpunkt. In dieser Abteilung arbeiten 15 hochqualifizierte Mitarbeiter, die alles rund um das Thema ,Lackierung’ bieten. Zu unserem Kundenstamm zählen zahlreiche namhafte Autohäuser aus dem Kreis Pinneberg, aber auch Privatkunden, die mit ihren Unfallschäden direkt zu uns kommen.



Erklären Sie uns Ihre Philosophie, Qualität und zufriedene Kunden?

Unsere Stärken liegen in der Kundenbetreuung, in hochwertiger Handwerksarbeit im privaten und öffentlichen Bereich, im Wohnungsbau und in der Industrie. Durch unsere Betriebsgröße können wir ein hohes Maß an Flexibilität bieten. Wir sind bereit, ,Tag und Nacht’ für unsere Kunden zu arbeiten und da zu sein.



Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Situation, sind Sie zufrieden?

Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben eine sehr gute Auftragslage, auch über das ganze Jahr verteilt. Wir können alle Mitarbeiter, auch im Malerbereich, durchweg beschäftigen. Darauf bin ich besonders stolz.



Das hört sich sehr gut an. Blicke Sie genauso positiv in die Zukunft?

Die Branche ist und bleibt attraktiv. Handwerk wird man immer brauchen und hat nach wie vor ,goldenen Boden’. Es ist schön, wenn man am Abend sieht, was man geleistet hat und seiner Kreativität freien Raum lassen kann. Das macht unseren Beruf zu einem ganz besonderen.



Hat das auch etwas mit Ihrem Standort zu tun?

Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit Uetersen als Standort, zumal die Nähe zu Hamburg durchaus von Vorteil ist, da auch von dort viele unserer Aufträge kommen.



Foto: Heino Riewesell: „Ein Blick auf unsere Leistungspalette zeigt: Die Riewesell GmbH ist ein modernes, vielseitiges Unternehmen.“

Veröffentlicht am: 20.03.2013