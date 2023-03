„Wir haben hier ein gutes Beziehungsnetzwerk“

Neumünster (ml) Mittelständische Unternehmen sollten es sich im Marketing und in der kaufmännischen Steuerung so leicht wie möglich machen, das ist die feste Überzeugung von Britta und Knut Einfeldt, die mit sich ihrem Unternehmen TUTOR-CONSULT genau auf die Lösung dieser beiden Bereiche fokussiert haben.



Seit 1999 sind beide in Neumünster tätig, bevor sie im Jahr 2007 in den Krokamp gezogen sind. Gegründet als Unternehmensberatung für den Finanzdienstleistungsbereich haben sich Britta und Knut Einfeldt schließlich auf die kaufmännische Beratung für mittelständische Unternehmen spezialisiert. „Unser Umzug war allerdings auch verbunden mit der Übernahme des Kundenbestandes eines Schwesterunternehmens im Fortbildungsbereich und so sind wir heute breiter aufgestellt. Das heißt, wir stehen auf zwei Säulen, die sich aber gegenseitig ergänzen: Zum einen die Unternehmensberatung und zum anderen unsere Akademie“, so Knut Einfeldt. Im Bereich der Akademie versteht man sich als Pionier für die Fortbildung von unabhängigen Finanzvermittlern. Seit 2009 ist hier auch noch das Angebot für die Fortbildung für Honorarberatung hinzugekommen.



„Unsere Lehrgänge sind immer ausgebucht und viele Seminare halten wir selber“, betont Britta Einfeldt nicht ohne Stolz. Für den zweiten Unternehmensbereich Marketing und kaufmännische Steuerung bietet die TUTORCONSULT die notwendige Unterstützung. Angefangen von der Planung bis hin zur Umsetzung. Egal, ob es sich dabei um die Konzeption einer Werbestrategie zur Einführung eines neuen Produktes oder um den Vergleich mehrerer Investitionsalternativen handelt. Genauso hilft die TUTOR-CONSULT bei der Durchsetzung der Finanzierung unter Berücksichtigung von geeigneten Fördermitteln oder bei der Bewertung der Erfolgschancen für die damit verbundenen Werbemaßnahmen. Geliefert wird ein Rundum-Paket, zu dem auch ausdrücklich die Kooperation mit den weiteren beratenden Bereichen, wie etwa dem Steuerberater, dem Rechtsanwalt oder auch der Bank gehört. „Durch unsere Bürogemeinschaft mit der Kanzlei Kroll haben wir eine perfekte Möglichkeit, direkt und schnell zu helfen“, so Knut Einfeldt.



Ob sie mit ihrer aktuellen Situation zufrieden sind, wollen wir wissen. „Nun ja, wir sind zufrieden, aber Luft nach oben gibt es natürlich immer. Wir sind breit aufgestellt und konnten somit auch Markteinbrüche kompensieren. Und auf Wettbewerb reagieren wir schnell, denn gerade im Beratungsbereich ist die Wettbewerbssituation recht hoch, aber wir sind absolut zuversichtlich“, ist sich das Ehepaar einig. Persönlich wünscht sich Knut Einfeldt, dass man an der positiven Entwicklung durch das DOC und „hoffentlich durch das ECE“ teilhaben kann. Britta Einfeldt ergänzt: „Ich wünsche mir, dass wir die gesetzten Ziele auch weiterhin mit Spaß und Erfolg umsetzen können.“

Veröffentlicht am: 26.07.2012