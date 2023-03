Henstedt-Ulzburg (lmp/ls) Auf der Jahreshauptversammlung am 24. September des HU-Marketing erhielten die Besucher einen umfangreichen Rückblick auf das vergangene Jahr und auf die neu vorgestellten Aktivitäten.



Nach einer Betriebsbesichtigung bei Lorentzen und Sievers in Henstedt- Ulzburg startete die Jahreshauptversammlung. Uwe Gätjens begrüßte die Gäste, Gemeindevertreter sowie Bürgervorsteher mit den Worten: „Das letzte Geschäftsjahr war meines Erachtens eines der erfolgreichsten der Vereinsgeschichte und wir haben noch einen draufgelegt.“ Das HU-Marketing ist der Motor oder Antreiber sowie auch rechtlicher und finanzieller Unterbau diverser Veranstaltungen der Gemeinde. Im vergangenen Jahr begleitete das HU-Marketing auch ungewöhnliche Aktionen wie „inwendig warm“ und beteiligte sich an neuen Ideen wie „HU-unschlagbar“. Dabei zeigte sich, dass sich die Geduld des Vereins auszeichnete, denn die Ideen und Vorhaben wurden so weit entwickelt, dass auch Dritte sich finanziell engagierten. Auf den Erfolg des HU-Marketing wies auch Bürgervorsteher Uwe Schmidt in seiner kurzen Rede hin. Die gute Netzwerkarbeit zeichnete sich aus. So konnte sich der Verein weiterentwickeln und auf zukunftsorientierte Themen konzentrieren. Durch die Mitgliedsbeiträge aktiver Mitglieder in den Arbeitskreisen sowie die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem HHG (Handel, Handwerk und Gewerbe), dem SVHU (Sportverein Henstedt-Ulzburg) und den Kümmerern der KuKuHU (Kunst und Kultur Henstedt-Ulzburg) ist dieser enorme Fortschritt möglich. An diesem Tag wurden auch die Wahlen für die neuen Vorsitzenden durchgeführt. Nadine Lange nahm die Stelle als erste Vorsitzende an. Christian Röpkes wurde zum zweiten, stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt. Bernd Langbehn bleibt in seinem Amt bis 2014, daher brauchte der erste, stellvertretende Vorsitzende nicht neu gewählt werden. Als Beisitzer des HU-Marketings wurden Uwe Gätjens, Christian Harrs sowie Martin Frass begrüßt ebenso wie Karsten Placke als Kassenprüfer. „Ich freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Gätjens als neuen Beisitzenden“, so Herr Langbehn abschließend.



Foto: „Die Gründer des HU-Marketing aus dem Jahr 2004 haben nicht damit gerechnet, dass sie einmal eine derartige Erfolgsgeschichte schreiben werden“, so Uwe Gätjens.

Veröffentlicht am: 21.10.2013