Wir helfen herzlich gern!

Bad Segeberg (sh/sw) Der Förderverein „MEBO hilft e.V.” wurde 2017 von einigen engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der MEBO Sicherheit GmbH in Bad Segeberg gegründet. Der Sicherheitsdienstleister selbst sammelt schon viele Jahre Spendengelder für regionale Projekte und organisiert direkte Hilfe.



Immer wieder hatte das Unternehmen von Geschäftsführer Jörg Bonkowski in den vergangenen Jahren etwas Gutes getan. Zum 25-jährigen Jubiläum der Sicherheitsfirma kamen sogar 33.000 Euro zusammen. Im letzten Jahr dann entschied man sich dafür, regelmäßig etwas Gutes zu tun und das Spenden durch den Verein „MEBO hilft e.V.“ zu einer eigenständigen Konstante zu machen. Die Idee, die hinter dem Verein steckt, ist es Gelder zu sammeln und direkt in der Region etwas für hilfebedürftige Personen, Kindergärten, Schulen u.v.m. zu tun. Denn gemeinnützige Institutionen benötigen Geld und/oder Sachspenden, ohne könnten viele sinnvolle Angebote nicht verwirklicht werden.



„Viele Geschäftspartner und Kunden wollen spenden und den Verein unterstützen, da der Mitgliedsbeitrag für Firmen mit zehn Euro pro Monat sehr niedrig gehalten ist. Ein weiterer großer Vorteil des neuen Vereins ist, dass er als gemeinnützig anerkannt und entsprechend eingetragen ist. Das bedeutet, dass wir auch Spendenbescheinigungen ausstellen können und sich somit die Spenden auch steuerlich absetzen lassen, was für den einen oder anderen nochmal ein zusätzlicher Anreiz sein könnte”, so Steffi Wulf, 1. Vorsitzende von MEBO hilft e.V.



Spenden statt Geschenke

Zu Festtagen wie zur Oster- oder Weihnachtszeit ist es für Unternehmen eine schöne Alternative zum jährlichen Geschenkesuchen So kann lieber einmal auf Präsente und deren aufwändigen Versand verzichtet werden, um mit dem entsprechenden Betrag einige Projekte zu unterstützen. Bei Geschäftspartnern wird diese Idee sicherlich Zustimmung und Anerkennung finden und vielleicht sogar einige Nachahmer, die ebenfalls aus freudigem Anlass etwas Gutes tun.



„Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die Themen Mitgliedschaft, Spenden und Projektvorschlag zur Verfügung.“



www.mebo-hilft.de | Tel.: 0 45 51 / 96 78 19

Veröffentlicht am: 03.04.2018