Norderstedt (ml) Auch wenn der Name im ersten Moment vermuten lässt, dass es sich beim CUP&CINO um ein weiteres der mittlerweile vielen Kaffeehäuser handelt, täuscht dies: Denn natürlich erhält man auch hier diverse geröstete Köstlichkeiten, aber das CUP&CINO ist in aller erster Linie ein Restaurant.



Nachdem Geschäftsführer Cem Duman nach dem Abitur zunächst eine klassische Ausbildung zum System-Gatronomen absolviert hatte, wollte er Verantwortung für ein eigenes Restaurant übernehmen. „Ich habe viele Jahre für andere gearbeitet, hatte zeitweise über 300 Mitarbeiter. Da kommt irgendwann der Wunsch nach einem eigenen Restaurant“, so Cem Duman. Dies fand der sympathische Gastronom vor gut zwei Jahren mit dem CUP&CINO in der Ohechaussee und wagte zusammen mit seiner Frau Tansu den Sprung in die Selbstständigkeit. Heute ist das Restaurant auf eine klassisch italienisch- mediterane Küche ausgerichtet. Cem Duman beschäftigt mittlerweile zehn Mitarbeiter und einen Auszubildenden. Die ansprechende Karte bietet vom Bruschetta über Flammkuchen bis hin zu einem umfangreichen Mittagsbuffet (5,90 Euro) eine breite Auswahl und dies bei Preisen von 5 bis 11,90 Euro zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.



„Wir kochen alles frisch“, betont Cem Duman nicht ohne Stolz. Sicherheit verleiht ihm auch die Tatsache, dass er auf Grund seiner Ausbildung in der Lage ist, jede Position in seinem Restaurant auch kurzfristig selbst zu übernehmen. Auf die Frage, ob es denn nur Positives in seinem Restaurant gibt, überlegt er nicht lange. „Eigentlich ja, bis auf die Tatsache, dass unsere Außenterasse leider ein bisschen versteckt ist. Das wissen viele Norderstedter gar nicht. Und immerhin haben wir für unsere über 100 Terrassen- Plätze zehn Stunden Sonne, also quasi den ganzen Tag.“ Cem Duman fühlt sich in Norderstedt sehr wohl und möchte eines Tages auch noch expandieren. Auf die Frage, ob es noch weitere Wünsche gibt, kommt die Antwort sehr schnell: „Wir wünschen uns Kinder – am besten Zwillinge“, strahlt Cem Duman. Und da sein Großvater auch Zwilling war, stehen die Chancen wohl recht gut. So erfolgreich, wie er bislang seine Ziele umgesetzt hat, wird er das wohl auch schaffen.



Foto: Cem Duman fühlt sich in Norderstedt wohl.

Veröffentlicht am: 03.07.2012