„Wir lösen Personalprobleme“

Hamburg (lr) Mit über 20 Jahre Erfahrung, in Mitarbeiterauswahl und -führung, garantiert die TREND PersonalSERVICE GmbH ihren Kunden höchste Dienstleistungsqualität. Durch ständige Kunden- und Mitarbeiterkontakte werden die individuellen Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich auf einander abgestimmt. Das Wirtschaftsmagazin war vor Ort und hat Geschäftsführer Berni Wiemann befragt.



Seit wann besteht Ihr Unternehmen und gibt es eine spannende Geschichte dahinter?

Gegründet wurde TREND 1990. Ich war zuvor Personalverantwortlicher in Großkonzernen. Als ich auf der Suche nach einem Personaldienstleister war, wurde mir die Firma TREND zum Kauf angeboten. Ich nahm das ungewöhnliche Angebot an und machte mich selbständig.



Welche Kundengruppen wollen sie ansprechen?

Wir sind Dienstleister für individuelle Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen aber auch für internationale Konzerne. Hierbei haben wir uns auf gewerbliche Mitarbeiter, vom Produktionsbzw. Lagerhelfer bis zu Facharbeitern und Handwerksmeistern spezialisiert.



Was zeichnet Ihr Unternehmen im Verhältnis zum Mitbewerb ganz besonders aus?

Wir kennen noch alle Kunden und Mitarbeiter persönlich! Gemeinsam mit unserem kleinen Führungsteam stellen wir eine individuelle Betreuung sicher und bringen die spezifischen Kundenanforderungen mit den persönlichen Qualitäten unserer Mitarbeiter in Einklang. Damit garantieren wir höchste Besetzungsqualität. Darüberhinaus kooperieren wir in Hamburg, deutschlandweit und sogar international mit Netzwerkpartnern, um auch ungewöhnliche Kundenanforderungen erfüllen zu können.



Was sind Ihre Erfolgsgaranten?

Das wichtigste Kapital sind unsere Mitarbeiter! Grundsätzlich wollen wir keine „Zeitarbeiter“ sondern suchen eine möglichst langfristige Zusammenarbeit. Neben den anforderungsgerechten Einsätzen, Hilfen bei „Alltagsproblemen“ motivieren wir die Kollegen auch bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten. So entstand z. B. unser Firmenvideo „Personal-Feuerwehr“, die Bundestagsbesichtigung oder das gemeinsame Ski-Wochenende. Die Mitarbeiter danken es uns mit „Mund-zu-Mund-Propaganda“ und langen Betriebszugehörigkeiten.



Was können Sie zu Ihrer aktuellen Situation sagen? Sind Sie mit allem zufrieden?

Ich bin mehr als zufrieden. Wir haben derzeit mehr Anfragen als Mitarbeiter.



Gibt es Zukunftspläne?

Ja, wir werden im nächsten Jahr um 30 bis 40 Prozent wachsen.



Haben Sie viel Internet-Konkurrenz?

Selbstverständlich alle Wettbewerber. Wir glauben aber uns auch hier gut absetzen zu können. Aber vergleichen Sie doch selbst auf unserer Homepage.



Haben Sie vielleicht noch einen persönlichen Wunsch?

Mein Wunsch ist es, dass es meinen Mitarbeitern gelingt, das Unternehmen selbstständig weiter zuführen.

Veröffentlicht am: 05.11.2012