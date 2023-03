„Wir machen Äpfel mit Birnen vergleichbar“

Elmshorn (ml) Bei klassischen Projektgeschäften treffen in der Regel die unterschiedlichsten Arbeitswelten und Systeme aufeinander und stellen die beteiligten Personen vor die schwierige Aufgabe, die Projektabläufe innerhalb der bestehenden DV-Systeme effizienter und durchschaubarer zu gestalten. Bei dieser Schnittstellenlösung aktive Hilfe zu geben, ist die Aufgabe, der sich die Firma TRINICON hochqualifiziert annimmt. Das Wirtschaftsmagazin sprach mit Antje und Heiko Brehm über ihr innovatives Unternehmen.



Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Studium und schon in dieser Zeit hat Heiko Brehm Firmen in der EDV unterstützt und „meine ersten Rechnungen geschrieben“. 1998 ging man nach Elmshorn und im Jahr 2000 wurde unter dem Namen TRINICON das eigene Unternehmen gegründet. „TRINICON steht auf drei Säulen: Die Analyse, die Entwicklung und die Betreuung, das sind die wesentlichen Abläufe für unsere Arbeit“, so Antje Brehm. Mittlerweile beschäftigt man drei Mitarbeiter. Auf die Frage, was TRINICON denn nun im Vergleich zu anderen Anbietern ganz besonders auszeichnet, muss Heiko Brehm nicht lange überlegen: „Wir sind darauf spezialisiert, Datenbestände mit einander vergleichbar zu machen. Unterschiedliche Unternehmen haben natürlich verschiedene Software-Lösungen. Da helfen wir und machen die gesamten Abläufe transparent. Das heißt, auch bei Arbeitsgemeinschaften mit unterschiedlichen Systemen kann beispielsweise die Kosten- und Erlössituation des gemeinsamen Projekts jederzeit dargestellt werden. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden.“



Zu diesen zählen Bauunternehmen, Projektentwickler oder Arbeitsgemeinschaften. Trinicon hat aber auch bei so bedeutenden Projekten wie etwa dem Arge City Tunnel in Leipzig mitgewirkt. Trotz solcher Großprojekte ist beiden ihr „kleines und sehr engagiertes Team“ ganz besonders wichtig. Antje Brehm: „Wir sind persönlich für unsere Kunden da. Bei uns landet man nicht in der Warteschleife. Wir suchen die Nähe zum Kunden und bemühen uns ganz besonders um Vertrauen.“ Nach der aktuellen Situation und der zukünftigen Entwicklung befragt, ist sich das Ehepaar Brehm einig: „Dank einer langjährigen Zusammenarbeit mit vielen Kunden, haben wir eine gute Auftragslage. Wir möchten aber auch auf kleinere Unternehmen aktiv zugehen und werden uns hier vertrieblich neu aufstellen, wie wir sowieso auch nach innen einen großen Schritt in die Zukunft machen möchten.“ Für Schleswig-Holstein wünschen sich beide eine lebhafte Wertediskussion und die Auseinandersetzung mit der Frage, „was ist uns als Unternehmer in Schleswig-Holstein wichtig“. Dass das eigene Credo „Unser Unternehmen steht für klassische Werte und Fairness im Umgang miteinander“ bei TRINICON gelebt wird, glaubt man dem Unternehmerehepaar auf’s Wort.



Foto: Antje und Heiko Brehm: „Es sind die Menschen, die die Lösungen finden – nicht die Software!“

