„Wir machen das Besondere möglich!“

Neumünster (ml) Eines der ältesten und etabliertesten Familienunternehmen in Neumünster ist das Küchenstudio und Einrichtungshaus Möbel Schulz. Grund genug für uns, einmal mit dem Geschäftsführer zu sprechen. Im nachfolgenden Interview steht, was Frank Tiemann zur aktuellen Situation seines Hauses zu sagen hat, aber auch zur Entwicklung in der Zukunft sowie über den Standort Neumünster.



Vorweg erst einmal die Frage: Seit wann gibt es Möbel Schulz?

Gegründet wurde das Unternehmen 1901 in Naugat, Pommern. Seit 1948 sind wir in Neumünster. Zunächst wurden hier in einer Art Hinterhof Möbel verkauft. Zudem gab es in der Innenstadt einen Verkaufspavillion am Teich. 1960 bis 1965 wurde dann an diesem Standort neu gebaut. Nachdem unser Gebäude 1987 abgebrannt ist, wurde das jetzige 1990 erstellt. Mein Großvater führte das Haus bis 1988 und mein Vater bis 1998. Danach habe ich es übernommen und leite das Haus heute.



Gab es nie Überlegungen auf die „Grüne Wiese“ zu gehen?

Solche Überlegungen gab es. Diese wurden letztlich aber verworfen, da wir uns an diesem Standort doch recht stark etabliert haben und der Großteil unserer Kunden aus dem direkten Umfeld kommt. 80 Prozent unserer Kunden kommen aus einem Radius von zehn Kilometern.



Welche Primärbereiche kann der Möbelkunde bei Ihnen erwarten?

Nun, natürlich bieten wir den modernen Wohnbereich. Besonders spezialisiert haben wir uns allerdings im Küchensektor. Von 2001 bis 2007 war es für alle Möbler wirtschaftlich etwas schwieriger. Da habe ich mich dazu entschieden, den Fokus stärker auf den Bereich Küche zu legen. Wir haben dann innerhalb des Hauses ein außergewöhnlich attraktives Küchenstudio eröffnet. Hier zeigen wir in einer großen Auswahl ständig 17 Musterküchen – und dies in der ganzen Bandbreite der Möglichkeiten.



Küchenstudios gibt es ja viele. Was zeichnet Sie besonders aus?

Das ist eine sehr wichtige Frage und ich gebe Ihnen recht: Natürlich gibt es viele Küchenstudios und auch andere Möbelhäuser haben da in den letzten Jahren viel investiert. Beispielsweise hat ja auch ein anderes Einrichtungshaus aus Neumünster ein Küchenhaus eröffnet, was übrigens dazu geführt hat, dass wir unsere Umsätze seit dem in diesem Segment ganz erheblich steigern konnten.



Wie kommt das?

Nun, die Kunden haben jetzt in Neumünster zwei wirklich gute Küchenhäuser und bleiben somit wohl eher am Standort.



Aber noch mal zu der Frage, was im Küchenbereich Ihr Alleinstellungsmerkmal ausmacht?

Das beantworte ich sehr gerne. Für mich war es von Anfang an klar, dass wir uns gerade im Vergleich zu den ganz Großen unbedingt absetzen müssen. Dies gelingt uns durch eine individuelle und absolut kompetente Beratung und der Betreuung des Küchenkunden. Das behaupten natürlich viele, das weiß ich. Aber glauben Sie mir, bei uns wird dies von meinen Mitarbeitern und von mir gelebt. Unser Küchenkunde erlebt, dass wir seine Vorstellungen, also seine Idee für seine Traumküche von den ersten Entwürfen bis hin zu der Fertigstellung peinlichst genau umsetzen. Und dies in jeder Phase der Entwicklung. Das heißt, neben einer intensiven Beratung zeichnet uns das unbedingte Bemühen aus, auch Besonderheiten möglich zu machen. Wir haben ein tolles Tischlerteam. Viele dieser Mitarbeiter sind bereits seit Jahren bei uns und stehen für absolute Qualität und Zuverlässigkeit – auch und insbesondere, falls es einmal zu einer Reklamation kommt.



Gibt es weitere Punkte?

Eindeutig ja. Neben den eben genannten Bereichen möchte ich auch betonen, dass wir uns wirklich um jeden Küchenkunden bemühen – das heißt auch um den, mit dem kleinen Geldbeutel. Wir wollen einfach jeden Kunden optimal bedienen. Dass uns dies ganz gut gelingt, beweist seit vielen Jahre unsere hohe Weiterempfehlungsrate. Darauf bin ich besonders stolz. Wir erleben es sogar, dass Kunden, die auf Grund von Ortsentscheidungen vielleicht nicht bei uns kaufen, sich im Nachhinein für die exzellente Beratung bedanken und uns dann weiterempfehlen.



Das hört sich nach großer Zufriedenheit an. Sind Sie zufrieden?

Ach wissen Sie, mir machen Möbel Spaß! Wir sind gut ausgelastet. Und ja, ich bin sogar so zufrieden, dass wir uns im Verkauf und in der Auslieferung verstärken wollen.



Wie beurteilen Sie Ihre Zukunft?

Da bin ich sehr optimistisch. Man muss sich als Fachgeschäft positionieren. Das ist uns hervorragend gelungen und dies werden wir auch weiterhin vorantreiben.



Ihre Einschätzung zum Standort Neumünster?

Hier hoffe ich eindeutig auf die baldige Umsetzung der ECE mit deren Ideen für das SAGER-Viertel. Dies ist für Neumünster lebenswichtig.



Sind Sie mit der Politik zufrieden?

Ja, der Oberbürgermeister macht einen guten Job. Nach langen Jahren der Verhinderungspolitik wird jetzt vieles auf den Weg gebracht.



Zum Schluss, wenn Sie mögen: Ihr privater Wunsch?

Ich laufe ja seit einigen Jahren Marathon, derzeitig liege ich bei 3.04 Stunden. Ich würde den Marathon sehr gerne unter drei Stunden finishen



Foto oben: Erfolgreicher Unternehmer und sehr engagierter Marathonläufer: Frank Tiemann

Veröffentlicht am: 03.07.2012