„Wir machen Ihren Frühjahrsputz“

Hamburg (lr/ab) Schluss mit altem Dreck: die BOCKHOLDT KG hilft beim Frühjahrsputz! Ob eine gründliche Grundreinigung oder sinnvolle Beratungsdienste, das Leistungsspektrum der Bockholdt KG ist breit aufgestellt.



„Sie brauchen eine gründliche Fassadenreinigung mit Graffitientfernung? Die Fenster haben durch Straßenstaub ihren Glaz verloren? Oder es muss sich unbedingt etwas auf Ihren Grünflächen tun? Dann sind Sie bei uns genau richtig“, so Sven Kozlowski, Niederlassungsleiter aus Norderstedt. „Wir bieten Ihnen neben Reinigungsarbeiten auch einen professionellen und zuverlässigen Hausmeisterservice, damit Sie sich um defekte Kleinigkeiten und das perfekte Erscheinungsbild Ihres Unternehmens keine Gedanken mehr machen müssen.“



Für eine saubere Zukunft!

„Als verantwortungsvolles Unternehmen fühlen wir uns verpflichtet, unsere Dienstleistungen möglichst umweltgerecht durchzuführen, um dadurch einen Beitrag für den Erhalt gesunder Lebensräume zu leisten. Dadurch verpflichten wir uns, den Umweltschutz an allen unseren Standorten kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern. Um dies zu erreichen, treffen wir eine Reihe von Maßnahmen, die dazu beitragen, Abfälle und Emissionen zu vermeiden und unseren Energieverbrauch zu senken“, weiß Sven Kozlowski.

„Diese Verpflichtung für den Umweltschutz wollen wir leben und gleichzeitig mit unseren Kunden und der Öffentlichkeit teilen. Hierzu werden wir regelmäßig einen Umweltbericht erstellen und gleichzeitig unsere Kunden über die Vorzüge von umweltschonenden Reinigungsmitteln und -systemen beraten. Weiterhin werden wir den Einsatz von ,Green-Care’- Produkten forcieren. Im Dialog mit unseren Geschäfts- und Vertragspartnern informieren wir über unsere Umweltziele und fordern gleichzeitig auch die Einhaltung unserer Umweltanforderungen ein. Bei gleichem Preis-Leistungsverhältnis werden wir bei der Vergabe von Aufträgen Unternehmen mit einem Umweltmanagementsystem bevorzugen“, so der Niederlassungsleiter abschließend.

Bockholdt ... rundum gut betreut!



Die BOCKHOLDT KG findet für jeden Kunden die richtige Lösung.

Veröffentlicht am: 21.04.2015