„Wir planen Ihr Büro“

Uetersen (em) Die Rud. Lavorenz GmbH in Uetersen ist seit mehr als 130 Jahren für private und gewerbliche Verbraucher im Kreis Pinneberg da. Die Büroeinrichtung liegt Geschäftsführer Karsten Vietheer besonders am Herzen. Hier weiß Karsten Vietheer mit einer 3D Planung und Kompetenz zu überzeugen.



Karsten Vietheer:„Ich bin seit mehr als 10 Jahren im Bereich Büroeinrichtungen tätig und es macht mir immer wieder Spaß die Bedürfnisse herauszufinden und nach den Wünschen der Kunden zu planen. Verschiedene Branchen benötigen auch unterschiedliche, individuelle Lösungsansätze. Es ist immer wieder spannend zu sehen wie von einem vorhandenen Raum oder einer Zeichnung ein ideales Ergebnis geschaffen werden kann.“



Karsten Vietheer ist für einen unverbindlichen Kontakt telefonisch unter Tel.: 0 41 22 / 46 04 727 oder Email kvietheer@lavorenz.de er-reichbar. Er freut sich natürlich auch über einen Besuch im Fachmarkt in der Gerberstraße 7, Uetersen.

Veröffentlicht am: 20.11.2012