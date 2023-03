„Wir planen und Sie genießen!“

Hamburg (ls/lm) Ein gelungenes Firmenevent! Weihnachten steht vor der Tür, das heißt für Unternehmer, auch die Weihnachtsfeier zu organisieren. Da diese oft aber keinen Kopf dafür haben, übernimmt die S.O.F.A. GmbH die komplette Planung und Umsetzung.



„Um die Feier so zu gestalten, wie sie gewünscht wird, stimmen wir im Vorfeld die Wünsche und Vorstellungen mit dem Organisator ab, sodass ein stimmiges Konzept entsteht. Danach übernehmen wir die volle Verantwortung für die Weihnachtsfeier“, erklärt Christina Moldt von der Projektleitung. Egal, ob das Event im eigenen Unternehmen oder in einer gemieteten Location statt findet, das Team von der S.O.F.A. GmbH kümmert sich neben der winterlichen Dekoration, Einladungs- und Tischkarten auch um das Catering. „Von vielen Firmen wird auch gerne die Mottoparty ,Winterzauber' gebucht, auf die wir das ganze Drumherum abstimmen. Was auf keiner Weihnachtsfeier fehlen darf, sind die beliebten Spielgeräte, die bei den Angestellten sowie bei den Chefs für reichlich Spaß und Abwechslung sorgen“, so Christian Moldt weiter. Zu den Geräten zählen unter anderem die Pinguinrennbahn sowie die Eisstockbahn mit Turniermöglichkeiten. „Während Sie Ihre Weihnachtsfeier auskosten, kümmern wir uns um Ihr Wohl und das Ihrer Mitarbeiter. Diese Weihnachtsfeier werden Sie nicht so schnell vergessen“, so der Experte abschließend.



Foto: Das passende Konzept wird immer auf den Kunden abgestimmt – dabei wird jeder Wunsch berücksichtigt.

Veröffentlicht am: 15.10.2014