„Wir setzen auf Kooperation“

Hamburg (em/sw) Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein norddeutsches Unternehmen mit Sitz in Kaltenkirchen und Hamburg. Sie vermarkten neben klassischen Wohnimmobilien auch Gewerbeund Industrieflächen sowie Büro- und Handelsflächen. Unter den Kunden befinden sich institutionelle Anleger, wie Fondsgesellschaften oder Family Offices sowie private Immobilienbesitzer.



Den richtigen Partner zum Verkauf oder zur Vermietung einer Immobilie zu finden ist nicht einfach. Das Unternehmen Frank Hoffmann Immobilien sticht hier hervor und überzeugt neben hoher Fachkompetenz mit einem breiten Dienstleistungsspektrum und oft vergessenen Tugenden.



„Wenn wir gute Arbeit leisten und sich unser Auftraggeber bei uns gut aufgehoben fühlt, wird er uns weiterempfehlen. Das ist unser Ziel!“



Die Zahl von mindestens 150 Kaufverträgen pro Jahr – und dies mit steigender Tendenz – sprechen für das Team von Frank Hoffmann Immobilien. „Mit lokaler Marktkenntnis und einem hohen Maß an kaufmännischem und technischem Sachverstand vermitteln wir auch Ihre Immobilie“, verspricht die Expertin Nicole Hoffmann.



Vorteile durch Partnerschaft

„Mit der Raiffeisenbank Bad Bramstedt / Henstedt- Ulzburg haben wir einen passenden Partner gefunden, der im Bereich Privat- oder Gewerbefinanzierung ehrlich, verständlich und vertrauensvoll berät. Durch engsten Austausch unserer Immobilienberater mit den Finanzberatern der Raiffeisenbank haben wir die Möglichkeit, Synergien sofort zu entdecken und weiterzuentwickeln“, freut sich die geschäftsführende Gesellschafterin Nicole Hoffmann.



Der Markt für Gewerbeimmobilien unterliegt ständigen Veränderungen, die Nicole und Thore Hoffmann gemeinsam für ihre Kunden im Auge behalten. Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrungen finden sie in enger Absprache mit ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen. „Uns ist es wichtig, die Immobilie zu ,verstehen‘. Auf der Suche nach dem richtigen Kunden gehen wir für Sie viele Wege. Sie möchten eine unverbindliche Beratung oder eine kostenlose Wertermittlung Ihrer Immobilie erhalten? Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin mit den Experten“, lädt Geschäftsführerin Nicole Hoffmann ein.



Foto: Thore Hoffmann und Nicole Hoffmann, Geschäftsführer von Frank Hoffmann Immobilien, arbeiten jetzt mit dem Vorstand der Raiffeisenbank Andreas Jeske und Ingmar Kampling zusammen. (v.l.n.r.)

Veröffentlicht am: 11.12.2017