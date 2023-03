Wir sind bridge!

Hamburg (th/sh) Komplexe Inhalte für Kunden verständlich darstellen – dieser Aufgabe stellen sich Anne Querner und Ulrike Lappöhn von der Firma bridge aus Hamburg.



„Wir sind Anni und Rike“, wie sich die beiden Gründerinnen der kreativen Kommunikationsberatung selbst vorstellen, unterstützen ihre Kunden branchenübergreifend dabei, die interne und externe Unternehmenskommunikation zu optimieren. Sie verstehen es abstrakte Inhalte zu vermitteln und die gewünschte Zielgruppe nicht nur zu erreichen, sondern auch nachhaltig zu begeistern.



Das Team von bridge konzipiert und produziert individuelle Erklärbilder sowie Erklärvideos. Besonders spannend für Veranstalter von Events: bridge begleitet auch Veranstaltungen visuell. „Unsere Erklärbilder und -filme helfen u.a. dabei, Prozesse, Strategien und Visionen darzustellen oder neue Produkte verständlich zu erklären“, erläutern die Gründerinnen. „Bei bridge können Sie selbst Ideen einbringen und Teil des Entstehungsprozesses werden! In einem Workshop können Sie gemeinsam mit unserem Team die Entwicklung der Medien begleiten: Dieser Prozess dient der kreativen Findungsphase“, so Anne Querner.



„Alternativ zum Workshop können wir die Medien auch intern konzipieren. Grundlage bildet hier das intensive Gespräch und unser Briefingformular. Lassen Sie uns einfach in Kontakt kommen und gemeinsam den passenden Weg für Ihre Unternehmenskommunikation finden“, lädt Ulrike Lappöhn ein.



Weitere Informationen gibt es direkt auf der Website: www.hellobridge.de



Foto: Anne Querner und Ulrike Lappöhn, Gründerinnen der kreativen Kommunikationsberatung bridge.

Veröffentlicht am: 10.09.2019