„Wir sind eine richtig gute Familie“

Rellingen (sw) Elektromeister aus Leidenschaft – das ist Jan Gerckens seit über 30 Jahren. Mit dem Wirtschaftsmagazin spricht er über die Besonderheiten seines Familienunternehmens.



Herr Gerckens, wie kam es zur Gründung Ihres Betriebes?

Meine Leidenschaft für den Beruf entdeckte ich durch meine Familie. Wir sind bereits in der vierten Generation Handwerksmeister. Insofern habe ich diese Aufgabe sozusagen ,mit in die Wiege gelegt’ bekommen. Heute bin ich seit über 30 Jahren mit Freude am Handwerk in diesem Beruf tätig. Mein Meister- und Innungsbetrieb in Rellingen und Ellerbek besteht jetzt schon seit über 20 Jahren.



Als Elektromeister haben Sie immer viel zu tun. Haben Sie weitere Mitarbeiter?

Ja, insgesamt beschäftige ich zehn Gesellen, einen Meister, drei Bürokaufkräfte und zwei Aushilfen. Weiter absolvieren gerade vier junge, motivierte Menschen ihre Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik in unserem Unternehmen. Als Ausbildungsbetrieb unterstützen wir vor allem die Entwicklung in der Region. Auch für das nächste Jahr sind wir wieder auf der Suche nach engagierten Auszubildenden und aktuell auf der Suche nach zwei Gesellen, die uns bei unserer vielfältigen Arbeit tatkräftig unterstützen.



Als Meister- und Innungsbetrieb können sich Ihre Kunden auf einen hohen Qualitätsstandard verlassen. Welche Leistungen bieten Sie Ihren Kunden?

Wir beraten, planen und unterstützen unsere Kunden bei der Elektroinstallation, -montage und Sanierung von Neu- und Umbauten komplett. Unser Leistungsspektrum ist dementsprechend weit gefächert. Von Alarmanlagen und Beleuchtungsanlagen über Fußbodenheizung bis hin zu Sprech-, Telefonund Videoanlagen erhalten Kunden bei uns alles aus einer kompetenten Hand. Auch bei den Themen Photovoltaik und Wärmepumpenanlagen sind wir der richtige Ansprechpartner.



Welche Kunden können Ihre Leistungen in Anspruch nehmen?

Wir betreuen jeden Kunden, vom Privatmann bis zum großen Gewerbekunden. Durch sehr gut ausgebildete Fachkräfte sind wir breit aufgestellt und können daher auch großen Kunden das Mehr an Service und Qualität bieten. Zusätzlich betreuen wir auch Architekten bei ihrer Arbeit und stehen ihnen hilfreich zur Seite.



Was zeichnet Ihr Unternehmen im Verhältnis zu Ihren Mitbewerbern besonders aus?

Wir können unseren Kunden eine sehr hohe Flexibilität garantieren und halten gleichzeitig selbstverständlich immer die besprochenen Termine ein. Dies ist besonders für unsere Großkunden ein großer Pluspunkt. Meiner Meinung nach führt nur die Liebe zum Beruf zum gewünschten Erfolg. Und die Liebe wird größer, je mehr wir uns qualifizieren. Wir dulden keinen Stillstand und bilden uns deshalb immer weiter. Zertifizierungsmaßnahmen sind für uns genauso wichtig wie die Zufriedenheit unserer Kunden.



Wie sehen Sie Ihre aktuelle Situation, sind Sie zufrieden?

Ja, ich bin definitiv zufrieden. Auch die Zukunft sehe ich absolut positiv. Dank unserem zentralen Standort im „Bermuda-Dreieck“ sind wir überall schnell zur Stelle. Wir haben uns in den letzten Jahren stetig gesteigert und ich denke, dass es auch in den nächsten 30 Jahren genug für uns zu tun geben wird.



Zum Schluss, Herr Gerckens, haben Sie einen persönlichen Wunsch?

Nur eines: Absolute Gesundheit für meine Familie, meine Mitarbeiter und mich.



Foto: Jan Gerckens ist seit über 20 Jahren mit Freude am Handwerk als Elektromeister tätig.

Veröffentlicht am: 10.01.2013