„Wir sind Ihre Steuerberater im Norden“

Norderstedt (em/sw) Die STRATEGUS Steuerberatungsgesellschaft betreut Mandanten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen und bietet ihnen das komplette Leistungsangebot rund um die Steuerbertung, Wirtschaftsprüfung sowie betriebswirtschaftliche Beratung. Das Wirtschaftsmagazin Kreis Segeberg und Neumünster befragte Dipl.-Betriebswirtin und Steuerberaterin Monika Neels, die seit 2006 Geschäftsführerin der STRATEGUS ist, zu den täglichen Aufgaben ihres Unternehmens.



Frau Neels, seit wann besteht Ihr Unternehmen? Gibt es vielleicht eine interessante Gründungsgeschichte?

Im April 1999 haben sich die Steuerberater und Dipl.-Kfm. Nils S. Neumann, Steuerberater und Dipl.- Kfm. Ulrich Stapel und Rechtsanwalt und Steuerberater Martin Schmidt-John zusammengeschlossen und die STRATEGUS Steuerberatungsgesellschaft mbH gegründet. Bereits ein halbes Jahr nach ihrer Gründung zog die STRATEGUS um in die Europaallee 3, wo sie auch heute noch ihren Sitz hat.



Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie heute?

Heute besteht die STRATEGUS aus fünf Berufsträgern (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) sowie weiteren 27 qualifizierten und engagierten Mitarbeitern.



Was zählt zu den Aufgaben Ihres Unternehmens?

Neben der klassischen Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung unterstützen und beraten wir bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Um unseren Mandanten eine breitere und interdisziplinare Grundlage zu bieten, kooperieren wir in Norderstedt mit den Rechtsanwälten und Notaren .tsp. Thun Steiner & Partner. Jeder Mandant wird grundsätzlich von einem Mitarbeiter und einem der fünf Berufsträger betreut. Auch in eventuellen Krankheitsfällen oder Ähnlichem ist so immer ein Ansprechpartner für unsere Mandanten vor Ort und steht für Fragen zur Verfügung.



Was zeichnet die STRATEGUS besonders aus?

Wir sind nicht auf eine spezielle Branche spezialisiert, sondern bieten in unserem Portfolio eine gesunde Mischung aus dem gesamten Wirtschaftsbereich an. STRATEGUS möchte ihre Mandanten nicht nur verwalten. Erklärtes Ziel ist es, den Mandanten umfassend, entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse, zu beraten und ihm eine optimale, steuerliche Gestaltung zu verschaffen.



Wie schätzen Sie Ihre Situation, jetzt und in der Zukunft, ein?

Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Wir sind fünf starke Partner und das soll auch in Zukunft so bleiben. Auch mit unserer zentralen Lage in der unmittelbaren Umgebung des Herold-Centers sind wir sehr glücklich. Die Stadt Norderstedt ist sehr bemüht, die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen und neu anzusiedeln.



Foto: Dipl.-Betriebswirtin und Steuerberaterin Monika Neels ist die richtige Ansprechpartnerin bei Existenzgründungen und Umsatzsteuerproblematiken.



(Foto: Andreas Garrels)

Veröffentlicht am: 06.11.2012