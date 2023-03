„Wir sind nominiert!“ Deutscher Engagementpreis 2014

Hamburg (em) Trinkwasserwald® e.V. ist für den Deutschen Engagementpreis 2014 nominiert. Mit der Nominierung erfährt die Umweltschutzkampagne „Blätterwälder ... gemeinsam pflanzen“ eine besondere Anerkennung: Als Gemeinschaftsaktion zusammen mit der Landeszeitung für die Lüneburger Heide 2007 gestartet, finden seit 2013 norddeutschlandweite Pflanzfeste für Groß und Klein statt. Gemeinsam mit Medienund Firmenpartnern, der Bevölkerung sowie vielen weiteren Unterstützern vor Ort werden gezielt ausgewählte Nadelwälder mit Laubbaumsetzlingen unterpflanzt.



Ziel der langfristig angelegten Aktionen ist aktives und nachhaltiges, gemeinsames Handeln für die Natur, vor der eigenen Haustür. Bisher wurden im Rahmen der Kampagne seit Beginn fast 86.000 Laubbäume gepflanzt. Alexander Pillath (Geschäftsführender Vorstand von Trinkwasserwald® e.V.) dankt allen Unterstützern und freiwilligen Helfern.



Deutscher Engagementpreis

Der Deutsche Engagementpreis stärkt die Aufmerksamkeit und die Anerkennung für freiwilliges Engagement in Deutschland. Träger des Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen des Dritten Sektors. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Generali Zukunftsfonds.

Seit 2009 wird der Deutsche Engagementpreis jährlich in den Kategorien Gemeinnütziger Dritter Sektor, Einzelperson, Wirtschaft sowie Politik & Verwaltung ausgelobt. Mit der Schwerpunktkategorie „Miteinander der Generationen“ würdigt der Deutsche Engagementpreis in diesem Jahr insbesondere Personen, Initiativen und Organisationen, die sich für den Zusammenhalt der Generationen engagieren und damit vorbildlich für die Zukunft des Gemeinwohls einsetzen.



Die Entscheidung

Eine Experten-Jury wählt im September die Preisträger sowie die 15 Finalisten für den Publikumspreis. Den Gewinner des mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreises wählen die Bürger im Oktober unter www.deutscher- engagementpreis.de. Alle Preisträger des Deutschen Engagementpreises werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamtes, in Berlin bekanntgegeben und ausgezeichnet.

Veröffentlicht am: 17.09.2014