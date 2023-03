„Wir sorgen auch für Sicherheit am Rechner“

Bad Segeberg/Hamburg (sh/sw) Seit mehr als 25 Jahren bietet MEBO Sicherheit maßgeschneiderte und individuelle Sicherheitslösungen aus einer Hand. Im digitalen Zeitalter ist der Schutz in der virtuellen Welt natürlich genauso wichtig, wie in der realen. Hier bietet der Sicherheitsdienstleister seinen Kunden zusätzlich einen professionellen IT-Service an. Für seine Gewerbekunden erarbeitet MEBO, in Kooperation mit seinen starken Partnern, eine individuelle, ganzheitliche Lösung.



Von der Planung, über Beratung, bis hin zur Fehlerbehebung vor Ort, hat MEBO ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen im Programm. „Ob Konfiguration von Computern oder Notebooks nach individuellem Wunsch, Geräte wie zum Beispiel Router, Drucker, Netzwerkspeicher im Firmennetzwerk einrichten, erweitern oder warten, Zubehör liefern wie passende Kabel, Tinte und Toner beziehungsweise Ersatzteile, die Reparatur von Rechnern und Notebooks, aber auch Back- uplösungen und Virenschutz. Wir finden für alles die passende Lösung“, erklärt Christian Wächter, Leiter der IT-Abteilung bei MEBO. „Immer, wenn Sie einen neuen Computer, Drucker oder irgendein Gerät im WLAN anmelden wollen und es Probleme gibt, endet dies in stundenlangen Versuchen und Stress ohne ein befriedigendes Ergebnis. Hier kann unser IT-Service Ihnen Zeit und Nerven sparen. Er richtet alles schnell und kompetent für Sie ein“, so Christian Wächter weiter.



„Sollte sich herausstellen, dass notwendige Reparatur- und Prüfmaßnahmen mehr Zeit in Anspruch nehmen, wird die Arbeit an Ihren Geräten in unserer Werkstatt fortgesetzt. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema IT-Service zur Verfügung, vereinbaren Sie einen Termin vor Ort“, so Christian Wächter abschließend.



www.mebo.de | Tel.: 0 45 51 / 96 78 20

Veröffentlicht am: 19.12.2017