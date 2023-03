„Wir suchen für unsere Mandanten individuelle Lösungen“

Ellerbek (lr) Tag für Tag setzt sich das Team der Anwaltskanzlei Beckmann • Wiechers-Jahn • Jahn für das Recht ihrer Mandanten ein. Das Wirtschaftsmagazin Kreis Pinneberg hat sich mit Rechtsanwalt Steffen Jahn getroffen, um mehr über ihn und seine Tätigkeiten zu erfahren.



Herr Jahn, seit wann gibt es Ihr Unternehmen?

Wir haben die Sozietät im September 2011 ins Leben gerufen. Als Einzelanwälte arbeiteten wir bereits mehrere Jahre in Ellerbek.



Und wie kam es dazu?

Ursprünglich hatte ich mit einem Kollegen ein eigene Kanzlei in Dresden. Auf einem Baurechtsseminar lernte ich meine Frau kennen, die ebenfalls Anwältin ist. Ein ständiges Pendeln zwischen Dresden und Hamburg war die Folge. Nach circa acht Jahren entschieden wir uns, eine eigene gemeinschaftliche Kanzlei aufzubauen. Mit Benjamin und Ulrich Beckmann, die vorher schon in Schenefeld eine Kanzlei hatten, gelang es uns, an zwei Standorten gemeinsam zu arbeiten.



Wie viele Mitarbeiter oder auch Auszubildende gehören zu Ihrem Team?

Wir haben noch zehn weitere Mitarbeiter und davon drei Auszubildende zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin.



Mit welchen Anliegen können Mandanten zu Ihnen kommen?

Wir sind Spezialisten in den Rechtsgebieten Verkehrs-, Miet-, Arbeits-, Erb-, Familien- und Wohneigentumsrecht. Zudem decken zwei Notare den notariellen Bereich ab.



Welche Mandantengruppen wollen Sie damit vor allem ansprechen?

Wir sind vorrangig für den Kleinund Mittelstand zuständig.



Was unterscheidet Sie von anderen Mitbewerbern in Ihrer Branche?

Wir bieten individuelle Lösungen, weil uns interessiert, was das Beste für unseren Mandanten ist. Wir suchen Lösungen, die Sinn machen. Ich gehe direkt auf den Mandanten zu und das im wörtlichen Sinne: Ich besuche sein Unternehmen, um auch vor Gericht einem Richter erklären zu können, worum es explizit geht.



Und sind Sie mit Ihrer aktuellen Situation zufrieden?

Dafür, dass wir erst ein Jahr hier sind, bin ich absolut zufrieden! Wir erfahren eine sehr gute Resonanz von unseren Mandanten und sind mittlerweile sehr gut aufgestellt.



Wo sehen Sie sich in der Zukunft? Sind Maßnahmen dafür geplant?

Wir wollen uns weiter etablieren und weiterhin ein hohes Niveau halten und ausbauen.



Haben Sie eigentlich Internetkonkurrenz?

Ja, die gibt es. Tangiert uns aber wirklich nicht. Im Moment ist das noch kein Thema.



Wie machen sie die Mandanten auf sich aufmerksam?

Vorallem übers Internet und durch Anzeigen.



Sind Sie mit Ihrem jetztigen Standort zufrieden?

Wir sind mit dem Standort sehr zufrieden. Wir sitzen hier in einem guten Geschäftszentrum.



Was halten Sie denn von der ausgeführten Politik vor Ort?

Die lokale Politik interessiert uns sehr. Meine Frau war selber politisch aktiv und ist auch Gleichstellungsbeauftragte und beim Amt Pinnau mit eingebunden. Ich selbst bin Gemeindevertreter und im Bauamt der Gemeinde Ellerbek tätig.



Haben Sie zum Schluss noch einen persönlichen Wunsch?

Auf jeden Fall! Mein Wunsch ist es, solange da noch Schnee drauf liegt, den Kilimandscharo zu besteigen.



Foto: Steffen Jahn, der Experte für Wirtschafts- und Arbeitsrecht, freut sich

über den erfolgreichen Start.

Veröffentlicht am: 10.01.2013