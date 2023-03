„Wir wünschen uns Gäste, die das Essen schätzen ...“

Uetersen (lr) Das Restaurant Am Kloster kombiniert Tradition und Moderne. Es befindet sich in einem vollständig restaurierten Gewölbekeller und bietet bis zu 40 Personen einen Platz zum Entspannen und Genießen. Die Speisekarte variiert mit ständig wechselnden kulinarischen Köstlichkeiten aus der deutschen und fränkischen Küche. Die Gerichte sind stets frisch und manchmal ein bisschen „frech“ interpretiert. Das Wirtschaftsmagazin war zu Gast und hat die Inhaber Filip Veselský und Darius Thomas Janas zum Thema befragt.



Wann haben Sie Ihr Restaurant eröffnet und wie kam es dazu?

Eröffnet haben wir am 1. Januar 2011. Herr Janas und ich kommen beide aus der Gastronomie. Er übernimmt die Verantwortung für die Küche und ich für den Service. So sind wir in allen Bereichen gut aufgestellt. Kennengelernt haben wir uns, als wir zusammen als Angestellte gearbeitet haben – die Chemie passte sofort. Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass wir uns beide selbstständig machen wollen und so kam es zu unserem eigenen Restaurant. Die Räumlichkeiten gefielen uns auf Anhieb und bis heute klappt alles, wie wir es uns gewünscht haben. Wir ergänzen uns ideal.



Wie viele Mitarbeiter gehören zu Ihrem Team? Beschäftigen Sie auch Auszubildende?

Momentan haben wir drei Mitarbeiter und Aushilfen. Und in der Zukunft planen wir auch, Auszubildende zu beschäftigen.



Worauf kann man sich bei Ihrer Küche freuen?

Wir haben fränkische Küche mit süddeutschen Adern. Aber wir haben auch gelegentlich schweizer und französische Gerichte. Dazu kommen natürlich die saisonalen Gerichte wie aktuell zum Beispiel Wild. Wir bieten im wöchentlichen Wechsel ein Drei-Gänge-Menü an und jetzt in der Winterzeit gibt es unser Gänseessen – frisch aus dem Ofen und am Tisch tranchiert. Ein typisch fränkisches Gericht ist zum Beispiel das Schäufele. Wie Sie sehen gibt es immer eine ganze Menge Auswahlmöglichkeiten.



Worauf freuen Sie sich jeden Tag aufs neue?

Wir freuen uns vor allem auf Gäste, die das Essen schätzen. Unsere Gäste sollen abschalten können und unseren guten Service genießen.



Was zeichnet Ihr Restaurant im Gegensatz zu anderen aus?

Unser Fleisch kommt aus der Nachbarschaft. Den ein oder anderen Bauern kennt man sogar schon etwas genauer. Außerdem durch unsere gute Küche und unseren guten Service. Wir sind immer sehr präsent bei unseren Gästen und haben nach so kurzer Zeit schon so etwas wie eine familiäre Atmosphäre geschaffen.



Wie ist Ihre aktuelle Situation? Sind Sie zufrieden?

Nach einem schweren Anfangsjahr sind wir sehr zufrieden. Seit diesem Jahr haben wir eine Terrasse und einen Raum für Feierlichkeiten, der Platz für bis zu 80 Personen bietet. Es könnten also zum Beispiel auch Hochzeiten mit gleichzeitigem Catering ausgeführt werden. Wenn man seine eigene kleine Feier hat, liefern wir auch kleine Buffets für bis zu 20 Personen. Ebenso Geschäftsessen oder Firmenbesprechungen werden gerne bei uns ausgetragen, da wir den Vorteil haben unsere Räumlichkeiten etwas abtrennen zu können.



Wo sehen Sie sich in der Zukunft und was muss dafür noch getan werden?

Ich denke ganz einfach, dass uns unsere Qualität belohnen wird und wir dadurch auf den richtigen Weg geführt werden.



Wie denken Sie über Ihren Standort?

Wir haben es sehr schön hier und sind für Gäste aus anderen Orten ein echter Geheimtipp.



Möchten Sie zum Schluss noch Ihren persönlichen Wunsch äußern?

Ich wünsche mir vor allem, dass das Engagement in der Gastronomie mehr anerkannt wird. Mein Küchenchef und Partner wünscht sich, dass das Qualitätsbewusstsein für gutes Essen noch mehr steigt.

Veröffentlicht am: 05.11.2012