Kühne Logistics University (KLU) (em) Mit Ethik zum Unternehmenserfolg – Fortschritt statt Rückschritt



„Ökonomie und Ethik sind keine Gegensätze, denn Wertschätzung führt zu Wertschöpfung!“



Der Verein zur Förderung von Entrepreneurship fördert die Kultur des respektvollen Miteinanders im Wirtschaftsleben und zählt Hamburger Jungunternehmer, Wissenschaftler und Führungskräfte im Ruhestand zu seinen Mitgliedern. Im Fokus der Vereinstätigkeit steht die an ethische und soziale Grundsätze ausgerichtete Führungskultur in Unternehmen. Durch den Wandel der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entstehen neue Herausforderungen an die Unternehmen und ihre Mitarbeiter.



Nur mit einer neuen Führungskultur in den Unternehmen ist die Anpassung an die Erfordernisse des aktuellen Zeitgeschehens unserer Meinung nach möglich. Das Bewusstsein in der Gesellschaft für Nachhaltigkeit wächst und entwickelt sich zu einer geschäftskritischen Notwendigkeit. Das ist die Erfahrung von Ian Karan, Wirtschaftssenator a.D. und Unternehmer. Seine Meinung: „Das unternehmerische Streben nach Profit bei Wahrung ethischer Prinzipien und gleichzeitiger Übernahme von sozialer, gesellschaftspolitischer und ökologischer Verantwortung ist die große Herausforderung unserer Zeit.“



Am Mittwoch 29.04.2015 findet um 18:00 Uhr in der Kühne Logistics University in der Hamburger Hafencity ein erstes Kick-Off-Event statt. Das Thema: „Wirtschaft im Wandel - Wie sind Unternehmer und Mitarbeiter gefordert ? Wo bleibt der ehrbare Kaufmann ?“



Podiumsgäste: Ian Karan, Wolfgang Clement, Uwe Fendler, Ulrike Fürniß, Birgit Gebhardt, Axel Grühn, Hans-Christoph Klaiber

Moderator: Dr. Uve Samuels



Mittwoch, d. 29.04.2015

18:0Uhr - 21:00Uhr

Kühne Logistics University (KLU)

Großer Grasbrook 17

20457 Hamburg



Der Teilnahmebeitrag beträgt 25,-€ p.P. und es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an "rm@vfe-unternehmen-foerdern.de" gebeten.



29.04.2015 | 18:00 Uhr | Kühne Logistics University (KLU)



Veröffentlicht am: 22.04.2015