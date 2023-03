Wirtschaft im Wandel fordert Unternehmer

Hamburg (em) Komplexität, permanente Veränderung und erbitterter globaler Wettbewerb sind einige der wenigen Gewissheiten, die es in der heutigen Wirtschaftswelt noch gibt. Verlässliche Prognosen sind kaum noch möglich; längerfristige Planung ist nahezu ausgeschlossen.



Die demographische Entwicklung, die Digitalisierung des Berufs-und Privatlebens und die Globalisierung der Geschäfte sind nur einige Beispiele für die Herausforderungen, die den Unternehmen gestellt werden.



Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, wird schnell hinter dem Wettbewerb zurückfallen. Was heute gut funktioniert, muss morgen nicht erfolgreich sein. Der Erfolg von Unternehmen hängt wesentlich davon ab, Trends frühzeitig zu erkennen, den Handlungsbedarf für das Unternehmen und die Mitarbeiter festzulegen und so die Weichen für die Zukunft zu stellen. Was sind geeignete Maßnahmen und Strategien für die Herausforderungen von heute und morgen?



Der Verein zur Förderung von Entrepreneurship und das Gründer Kompetenz Zentrum haben sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, Unternehmen bei Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen. Die Grundsätze ethischer Unternehmensführung sollen dabei nicht verloren gehen. Auch in Zeiten nachhaltiger Strukturanpassungen wird es darauf ankommen, eine Kultur des Vertrauens und der Verlässlichkeit zu entwickeln, die auch von gegenseitiger Anerkennung und Respekt geprägt ist. In diesem Zusammenhang werden Grundsätze der Ökonomie und Ethik nicht als Gegensatz verstanden, denn Wertschätzung soll auch zu Wertschöpfung führen.



In enger Kooperation mit Firmen, Universitäten und Vertretern der Politik ist ein Netzwerk für einen kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch entstanden. Die Plattform dafür sind Veranstaltungen, Workshops und Kamingespräche und muss als Katalysator für den Erfahrungs- und Ideenaustausch zur Förderung eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses und Entwicklung von Geschäftsmodellen für Unternehmensgründungen verstanden werden. Dafür setzen wir uns ein.



Rita Mirliauntas

Veröffentlicht am: 13.07.2015