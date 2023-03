Wirtschaftliche Vorteile im Gewerbe nutzen

Norderstedt (em) Die Entwicklung der Benzinpreise setzt uns oft in Erstaunen und scheint ausschließlich von der Profitgier der Öl-Multis abhängig zu sein.



So wie dort die Preise kontinuierlich gestiegen sind, so steigen auch die Strompreise im Jahresrhythmus. Die Begründungen sind bei näherer Betrachtung ebenfalls abenteuerlich. Um hier langfristig die Kosten beeinflussen zu können, bietet das Solarzentrum Norderstedt zusammen mit dem Solarteam Nord einen individuellen Strom-Check an. Dabei wird die Option geprüft mit Hilfe einer Photovoltaikanlage die Kosten zu reduzieren. Für die Umsetzung bietet das Solarzentrum Norderstedt neben dem Eigeninvest, Contracting- Pakete an, wo z. B. der Betrieb und das Investment der Photovoltaikanlage durch das Solarzentrum Norderstedt durchgeführt wird und der Strom zu einem Vorzugspreis an den Vertragspartner nach Abnahme berechnet wird. Interessierte Unternehmer können diesen Check unter info@solarteam-nord.de oder im Solarzentrum Norderstedt anfragen.



Wirtschaft Nordgate-Messe

Auf der Wirtschaft Nordgate- Messe (www.wirtschaft-nordgate. de) am 25. und 26. April in den Holstenhallen Neumünster beraten wir Sie gerne unverbindlich. Für eine Terminvereinbarung auf der Messe oder ein erstes Gespräch steht Herr Hein vom Solarteam Nord GmbH, Norderstedt unter Tel. 040 - 325 990 157 gerne zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 04.05.2012