WirtschaftsDialog Breitband

Hamburg (em) Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist in vollem Gange ? und wird sich weiter beschleunigen. Denn für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland ist der Ausbau mit Highsociety-Breitbandnetzen entscheidend: Die breitbandige Vernetzung von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat ist wesentliche Grundlage für Innovation, nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und Teilhabe in unserer heutigen Informationsgesellschaft.



Jedoch gibt Deutschland im internationalen Vergleich noch kein gutes Bild ab. Gemäß eines Rankingvergleichs des FTTH-Councils, ist die Bundesrepublik in der EU-weiten Betrachtung nach wie vor nicht einmal unter den Top 30 zu finden. Noch immer fehlt vielen Unternehmen vor allem in ländlichen Regionen der Anschluss an die schnelle Datenautobahn.



Doch statt auf den Wettbewerb zu setzen und bei Ausschreibungen konsequent den Ausbau des Glasfasernetzes in unrentablen Regionen zu fördern, will die Regierung lieber Brückentechnologien der Telekom subventionieren ?und ihr so nebenbei wieder zu einem Monopol im Netz verhelfen. So wird das alte Kupferkabel noch einmal aufgemotzt. Die Folge ist, dass die Konkurrenten Glasfasernetze nicht mehr selbst ausbauen können.



Die BREKO Breitbandstudie 2015 zeigt, dass vor allem die alternativen Netzbetreiber die Treiber für Investitionen und Innovationen in Deutschland sind! Der Ausbau mit ultraschnellen Glasfaseranschlüssen bis zum Gebäude (FTTB) oder bis direkt in die Wohnung (FTTH) wird mit großem Abstand durch die alternativen Netzbetreiber vorangetrieben. 76 Prozent des Glasfaserausbaus (FTTB / FTTH) in Deutschland erfolgen durch die überwiegend lokal und regionalen tätigen, alternativen Carrier (Stand Mitte 2015). Die Wettbewerber haben im vergangenen Jahr mit 57 Prozent den größten Teil der Investitionen in den deutschen TK-Markt geleistet und ihre Investitionssumme mit insgesamt 4,2 Milliarden Euro im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal deutlich erhöht.



Wie der Ausbau von Glasfaser in Deutschland für die digitale Zukunft möglich ist, diskutieren Experten im WirtschaftsDialog Breitband. Besucher und Aussteller sind herzlich eingeladen mit zu diskutieren, Fragen zu stellen und bestehende und zukünftige Probleme zu thematisieren.





Teilnehmer

Dr. Axel Bernstein - CDU Landtagsabgeordneter

Theo Weirich - Stadtwerke Norderstedt Werkleiter

Christof Sommerberg - Deutsche Glasfaser



Veröffentlicht am: 12.04.2016