Wirtschaftsförderer des NORDGATE auf der Expo Real 2011

Norderstedt (em) Die Wirtschaftsförderer des NORDGATE präsentierten sich vom 4. bis 6. Oktober 2011 erfolgreich auf der Expo Real, Deutschlands größter Messe für Gewerbeimmobilien. Auf dem Schleswig-Holstein- Stand in Halle 2 der „Neuen Messe München“ stellte sich die starke Wirtschaftsregion der Städte Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt- Ulzburg, Quickborn und Norderstedt dem internationalen Publikum vor.



Vom 4. bis 6. Oktober 2011 war die 14. Expo Real Treffpunkt der Immobilienprofis aus aller Welt. Auch dieses Jahr präsentierte sich das NORDGATE wieder als zweitstärkste Wirtschaftsregion in Schleswig- Holstein sehr erfolgreich auf dem Gemeinschaftsstand des Landes. In vielen Gesprächen mit dem interessierten Fachpublikum konnte dieses von den Stärken und Vorteilen des NORDGATE überzeugt werden. Dabei wurde auf modernste Präsentationsmedien wie z. B. das neue Multi-Media-Touchscreen zurückgegriffen und dokumentiert, dass die sechs Partner Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt auch technisch in der 1. Liga mitspielen.



„Nirgendwo sonst sind die Wege von einer Wirtschaftsregion zur anderen so kurz wie auf der Expo Real und nirgendwo sonst kann man so überzeugend beweisen, dass man den Vergleich nicht zu scheuen braucht“, sagt Torsten Thormählen, Bürgermeister von Henstedt-Ulzburg. „Dementsprechend stellen wir unsere Standortvorteile kurz und prägnant vor und präsentieren uns gemeinsam als starke Wirtschaftskraft im Norden und als Tor zur Metropolregion Hamburg“, ergänzt sein NORDGATE-Partner Hans-Jürgen Kütbach, Bürgermeister von Bad Bramstedt. Auch die Staatssekretärin Frau Dr. Cordelia Andreßen des Schleswig- Holsteinischen Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr hob auf dem gemeinsamen Standevent von Hamburg und Schleswig-Holstein die besondere Bedeutung des NORDGATE hervor.



Eine Kooperation wie das NORDGATE ist ein herausragendes Beispiel für eine Zusammenarbeit, die über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus geht. So behauptet sich das NORDGATE im Wettbewerb der Regionen und kann steigende Nachfrage- und Ansiedlungszahlen vorweisen. Bei rund 1 Mio. Quadratmetern freier Gewerbeflächen mit hoher Lagegunst in der Metropolregion Hamburg ist für jedes Unternehmen das richtige Angebot dabei. Dies hat sich auf der Expo Real 2011 wieder einmal bestätigt. Im April 2012 ist NORDGATE Partner einer neuen Mittelstandsmesse (siehe Artikel links), die Unternehmern die Möglichkeit bietet, neue Geschäftskontakte in der Region zu knüpfen. Das Städtebündnis präsentiert sich selbst als Ansprechpartner für die im NORDGATE ansässigen klein- und mittelständischen Betriebe.



www.nordgate.de



Bildunterschrift: Das Team der Wirtschaftsförderer des NORDGATE zusammen mit dem Geschäftsführer der WTSH – Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH Dr. Bernd Bösche (3. v. r.).

Veröffentlicht am: 01.12.2011