Wirtschaftsförderung öffnet Türen im Norden

Norderstedt (kk) In Norderstedt stehen Unternehmen alle Türen offen, dafür sorgt das Team der EGNO. Als verlässlicher, starker Partner und Bindeglied zwischen Verwaltung oder Politik und der privaten Wirtschaft unterstützt die EGNO Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, Ideen und Projekte unbürokratisch und wirtschaftlich zu verwirklichen.



Seit den frühen siebziger Jahren ist das Wachstum der Stadt Norderstedt unabdingbar mit der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EGNO) verknüpft. Als beauftragter Entwicklungsträger der Stadt arbeitet die EGNO Hand in Hand mit den städtischen Verantwortlichen aus Verwaltung und Politik - zum Wohle der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger.



Von Wirtschaftsförderung bis Flächensicherung

Die Aufgaben der EGNO haben sich immer weiterentwickelt. In den ersten Jahren war der Aufbau des Gewerbegebiets Harkshörn und des neuen Stadtzentrums Norderstedt-Mitte Hauptaufgabe der EGNO. Heute umfasst der Aufgabenbereich neben Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement auch Standort- und Stadtmarketing sowie strategische Flächensicherung.



Schaffung von Adresslagen durch Markenbildung

Das breite Spektrum der täglichen Arbeit der EGNO zeigt sich deutlich an der interdisziplinären Aufund Zusammenstellung der EGNOMitarbeiter. Mehr denn je versteht sich die EGNO heute als serviceorientierter Dienstleister und als Verbindungsglied zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft. Große und für die Stadt zukunftsweisende, städtebauliche Projekte wie etwa NORDPORT und FREDERIKSPARK entwickelt die EGNO, von Flächenankauf über Erschließung und Vermarktung bis hin zum Verkauf.



Die EGNO öffnet Türen im Norden

Die EGNO öffnet nicht nur vorhandene Türen. Die Norderstedter Wirtschaftsförderer finden oder schaffen auch neue Wege, indem sie zukunftsweisende Konzepte für Norderstedt entwickeln, von denen Wirtschaft und Einwohner nachhaltig profitieren. Die EGNO macht Norderstedt zu einem attraktiven, Erfolg versprechenden Standort und hält Unternehmen so auch das Tor zur Metropolregion Hamburg weit offen!



Beste Kenntnisse des Immobilienbestands

Die EGNO ist der richtige Ansprechpartner für die Wirtschaft in Norderstedt. Egal, ob es sich um eine Neuansiedlung oder den Umzug des kleinen Büros innerhalb der Stadtgrenzen handelt. Dank der eigenen, unabhängigen Immobiliendatenbank, verfügt die EGNO über das Wissen von annähernd 90% der verfügbaren freien Bestandsimmobilien. Ein Gespräch mit dem Team der EGNO lohnt sich also immer.



Die EGNO ist auch Projektentwickler

Von der Flächensicherung über den Grundstücksverkauf bis hin zur Projektentwicklung ist die EGNO für interessierte Unternehmen tätig, um die Abwicklung für den Interessenten so professionell und individuell wie möglich zu gestalten. Mit Erfolg: bereits 2/3 des zur Verfügung stehenden Flächenangebotes im NORDPORT ist verkauft. Im Herzen des Standorts, vis-a-vis CASIO, oder an der Ohechaussee sind noch freie Flächen verfügbar.

Veröffentlicht am: 21.03.2011