Wirtschaftsjunioren führen Schulpreis der IHK Nord fort

Lübeck (em) Unter dem neuen Namen „Norddeutscher Schulpreis der Wirtschaftsjunioren“ schreibt der Landesverband Hanseraum der Wirtschaftsjunioren Deutschland ab sofort den seit 2000 vergebenen „Norddeutschen IHK Schulpreis“ aus. Ausgezeichnet werden damit Schulprojekte, die Schülerinnen und Schüler vorbildlich auf Ausbildung, Studium und Beruf vorbereiten.



Eine Schülerfirma gründen, Kooperationen mit Unternehmen ins Leben rufen oder in die Berufs- und Arbeitswelt schnuppern – mit Projekten, die eine Brücke zwischen Schule und Berufswelt schlagen und damit die Schüler für ihre berufliche Zukunft stärken, können sich Schulen weiterhin um den begehrten Preis bewerben. Dieser wird ab dem 10.09.2015 vom Landesverband Hanseraum der Wirtschaftsjunioren (WJ) vergeben. „Den Wirtschaftsjunioren ist es ein großes Anliegen, Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten und ihnen so einen guten Start in das Arbeitsleben zu ermöglichen. In den WJ-Kreisen selbst werden bereits viele Projekte für Schulen angeboten, wie beispielsweise ein Check der Bewerbungsunterlagen oder Trainings für Vorstellungsgespräche“, erläutert Fenny Nientker, Vorsitzende des Landesverbandes. „Mit dem norddeutschen Schulpreis können wir nun tolle Schulprojekte oder Kooperationen zwischen Schule und Unternehmen mit einer überregionalen Auszeichnung ehren.“ Das Projektteam mit Christina Jagdmann (Immedidate Past President des Hanseraums), Alexander Hornung (stellv. Vorsitzender des Hanseraums, WJ Rostock) und Matthias Lange (WJ Unterelbe) haben den Schulpreis auf WJ-Beine gestellt und führen die erste Ausschreibung ab Herbst 2015 durch.



„Wir hoffen, dass wir als neuer Absender nicht nur die Schulen weiterhin motivieren, neue Projekte realisieren, sondern dass auch die Wirtschaftsjunioren vor Ort mit Projektideen auf die Schulen zu gehen. So profitieren beide Gruppen von der Auslobung des Preises durch die WJ“, so Alexander Hornung. Die IHK Nord hat den Schulpreis im Rahmen ihrer langfristigen Kooperation mit den WJ Hanseraum in deren Hände übergeben. „Wir freuen uns, dass der Schulpreis von den Wirtschaftsjunioren weitergeführt wird. Sie engagieren sich sehr für das Thema Bildung, bringen viel Know-how in der Ansprache von jungen Menschen mit und sind mit ihren Kreisen in ganz Norddeutschland und den regionalen IHKs perfekt vernetzt. So können direkt Kontakte zu den Schulen in den Regionen geknüpft werden.“, freut sich Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Hauptgeschäftsführer der bei der IHK Nord derzeit geschäftsführenden Handelskammer Hamburg. Bei der Durchführung des Schulpreises unterstützen die 13 norddeutschen IHKs den Landesverband Hanseraum, dessen Mitglieder alle Aktivitäten ehrenamtlich in ihrer Freizeit durchführen.



Informationen zum Norddeutschen Schulpreis der Wirtschaftsjunioren

Der Schulpreis zeichnet Projekte aus, die sich in schülergerechter Weise erfolgreich mit einem oder mehreren der nachfolgend genannten Zielen beschäftigen: Vermittlung von wirtschaftlichem Wissen und der Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, Stärkung der Berufsorientierung an Schulen, Aufzeigen von Anreizen und Perspektiven für unternehmerische Selbstständigkeit, Stärkung des Praxisbezugs durch Kooperationen mit Unternehmen und anderen außerschulischen Partnern, Schärfung eines wirtschaftsbezogenen Schulprofils. Eingereicht werden können u.a. Schul- bzw. Unterrichtskonzepte, Kooperationsprojekte, Schülerfirmen und weitere innovative Ideen. Auf die ersten drei Gewinner wartet ein Preisgeld von 2.000 Euro (1. Preis), 1.000 Euro (2. Preis) und 500 Euro (3. Preis). Eine unabhängige Jury bestehend aus Repräsentanten der Schulpraxis, der Schulverwaltung, der Kammer zugehörigen Unternehmen und den Mitgliedern der WJ entscheidet über die Vergabe des Preises. Weitere Informationen zur Bewerbung unter: www. schulpreis-hanseraum.de



Hintergrund: Wirtschaftsjunioren Hanseraum

Der Hanseraum ist der nördlichste Landesverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland und vereint auf WJ-Ebene die Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das Netzwerk umfasst auf Hanseraum-Ebene 1.500 Mitglieder aus 36 WJ-Kreisen, deutschlandweit 10.000 junge Unternehmer und Führungskräfte und international (Junior Chambers International) sogar mehr als 200.000 Mitglieder unter 40 Jahren, die sich aktiv engagieren. Die Wirtschaftsjunioren verstehen sich als „Stimme der jungen Wirtschaft“ und stehen für „ehrbares Unternehmertum“, „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Investition in Bildung“, sowie „nationale und internationale Netzwerke“ und „Ressourcenbewusstsein“. Unter diesen strategischen Erfolgspositionen initiieren die WJ zahlreiche Projekte und Aktivitäten auf Kreisebene und darüber hinaus auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene.

Veröffentlicht am: 15.09.2015